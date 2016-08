Cele mai bune poziții pentru a rămâne gravidă

Daca esti in cautarea celor mai bune pozitii pentru a ramane insarcinata, probabil ca nu vei gasi niciun studiu care sa demonstreze, fara putinta de tagada, ca o pozitie este mai buna decat cealalta. Femeile pot ramane insarcinate in orice pozitie sexuala si, in multe cazuri, fara ca macar sa se straduie s-o faca. Insa daca tu iti doresti foarte mult sa ramai gravida nu ar strica sa faci cateva schimbari care ti-ar putea creste sansele de a-ti atinge obiectivul.

Cand incerci sa ramai gravida iti doresti ca sperma partenerului sa ajunga cat mai aproape de cervix si iti doresti sa ramana acolo cat de mult este posibil pentru ca spermatozoizii sa fecundeze ovulul. Ideea principala este ca nu crei ca sperma sa inoate impotriva gravitatiei – prin urmare nu este de dorit sa stai in picioare sau in fund intrucat vrei sa oferi sansa lichidului seminal sa ajunga acolo unde trebuie.

Pozitia misionarului

Cea mai usoara cale de a ramane insarcinata este, probabil, prin pozitia misionarului, cu barbatul intins deasupra femeii. Aceasta pozitie permite o penetrare adanca, ceea ce va duce sperma aproape de cervix. Mai mult, cum femeia sta intinsa, lichidul seminal va ramane in corpul ei mai mult timp. Dupa ce s-a terminat actul sexual, este recomandat ca femeii sa i se aseze o perna sub fund astfel incat soldurile sa fie ridicate si sa-si aduca genunchii la piept. Ar trebui sa mentina aceasta pozitie cel putin 15 minute.

Daca pozitia misionarului devine prea plictisitoare, puteti condimenta putin lucrurile prin cateva ajustari. Spre exemplu femeia nu trebuie sa stea neaparat in pat, puteti face dragoste pe canapea, pe podea sau chiar pe bancheta din spate a masinii. O alta idee este sa stea pe spate, insa cu pelvisul pozitionat la marginea patului. Barbatul poate sta in picioare (sau in genunchi daca patul este jos). Avantajul este ca odata terminat actul sexual femeia poate ramane intinsa pe spate inca 15 minute pentru a creste sansele de reusita.

Doggy style

O alta pozitie buna, din acest punct de vedere este doggy style pentru ca permite o penetrare adanca, ceea ce inseamna o apropiere a spermei de cervix.

