Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De Crăciun, m-a cerut în căsătorie şi am acceptat, dar de Revelion s-a îmbătat şi m-a făcut de râs în fața invitaților”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Marina, am 22 de ani şi stau aproape de 2 ani cu un bărbat de 30 de ani. El e gelos, deşi nu vrea să recunoască. Eu nu pot să vorbesc cu nimeni, pentru că mă controlează. Dacă întârzii sau ajung acasă devreme, i se pare ceva dubios. Dacă e vorba să mergem la o petrecere sau orice altceva care vine din partea mea, nu vrea și găseşte tot felul de scuze. Dar dacă e vorba de familia lui, el e primul. De fiecare dată când a greşit, l-am iertat, dar acum îmi pare rău şi nu ştiu ce să fac. De Crăciun, m-a cerut în căsătorie şi am acceptat, dar de Revelion s-a îmbătat şi m-a făcut de râs în fața invitaților. A început să danseze singur şi zicea întruna că nu se mai însoară. După când să ne punem să dormim, a început să se ia de mine, spunându-mi că sigur îl înşel şi că nu îl mai iubesc. Mi-a zis că o să se intereseze de trecutul meu, să vadă ce fel de persoană sunt. Lucrurile pe care mi le-a spus m-au dezamăgit total. Parcă nu îl mai cunosc. Să nu mai zic că dacă e nervos, devine agresiv şi i-am spus spus, dar se pare că vorba mea nu contează pentru el. El e genul de persoană posesivă. Dacă mă duc la mama mea, mă întreabă de ce mă duc și ce am de făcut. E normal să mă duc la mama mea, nu? Nu pot să îl înţeleg. Nici nu ştiu ce mai simt pentru el. Ai putea să mă ajuţi cu un sfat, te rog? Îţi mulţumesc frumos.