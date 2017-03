Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „El mă vrea doar pentru sex. Nu știu dacă să mai continui această relație”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt într-o situație foarte ciudată. Îmi doresc foarte mult să am și eu o relație normală, dar nu am găsit prin mijloace normale. Am apelat la site-uri de socializare și am găsit pe cineva – eu în București, el în Constanța. Iubire mare, ne-am întâlnit, ne-am plăcut și știți ce a urmat. Numai că vrea mereu să vin eu la Constanța, el nu vine niciodată în București. În weekendul trecut, i-am zis că nu pot să vin, sunt și o grămadă de cheltuieli cu drumul la care el nu contribuie niciodată, plus că eram și în acea perioadă a lunii. I-am zis să vină el. La care el a zis ceva de genul: ”Păi dacă ești… oricum ne vedem degeaba”. Adică el mă vrea doar pentru sex? Nu știu dacă să mai continui această relație, te rog dă-mi un sfat.