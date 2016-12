Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „L-am prins că vorbea pe messenger noaptea cu o colegă de serviciu și am găsit multe telefoane între ei”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Ioana, am 39 de ani şi sunt cu soţul meu de aproape 21 de ani. Cu câteva luni în urmă, l-am prins că vorbea pe messenger noaptea cu o colegă de serviciu. În noaptea aceea nu am zis nimic, dar a doua zi când am intrat la ea pe Facebook, am văzut că soţul meu îi scrisese la o poză „Love” şi alte comentarii pe care mie nu mi le-a făcut niciodată în public. El neagă că are ceva cu ea, dar eu am găsit multe telefoane între ei. Vorbesc de telefoane care au durat câteva ore. La un moment dat, mi-am făcut bagajele şi am plecat de acasă, iar de atunci nu am mai găsit telefoane între ei. Eu însă nu mai am încredere că nu mai vorbeşte cu ea. Ce pot să fac? Sunt disperată. Mulţumesc.