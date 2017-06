Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Le-am cerut să mă lase o jumătate de an să trăiesc cu amândouă ca să îmi dau seama ce simt”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Bună, Adela!

Mă numesc Marian, sunt căsătorit și am trei copii. De câțiva ani am și o iubită de care sunt foarte atașat, dar recent soția a aflat de ea și m-au pus să aleg între ele. Le-am cerut să mă lase o jumătate de an să trăiesc cu amândouă ca să îmi dau seama ce simt, pentru că le iubesc și îmi e greu să aleg. Problema este că termenul se apropie de final, iar eu sunt la fel de încurcat și nu aș vrea să renunț la niciuna, nu știu ce să fac…