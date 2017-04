Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am întors în țară cu o boală cu transmitere sexuală, cadou de la fata cu care mi-am înșelat logodnica”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Marian. Am 28 de ani și o relația stabilă cu o fată pe care o iubesc enorm și pe care am cerut-o de nevastă. Peste un an ar trebuie ne căsătorim, dar din păcate cred că toate planurile noastre se vor duce pe apa sâmbetei, din cauza mea.

În urmă cu ceva timp am făcut o mare prostie, pe care o regret enorm, dar care o să mă coste enorm. Am plecat cu serviciul în Germania, o lună. Întâmplarea face că acolo m-am întâlnit cu niște prieteni vechi, plecați de mai mult timp acolo. Am ieșit deseori împreună seara, după ce îmi terminam treburile, să bem, să povestim, să ne simțim bine. Într-o seară am făcut mare prostie de care ziceam. Am băut prea mult, m-am îmbătat și în barul unde eram am agățat o fată. Am mers cu ea acasă și ne-am petrecut noaptea împreună. Am regretat totul a doua zi.

După câteva zile, m-am întors în țară, la logodnica mea. M-am întors cu un mare sentiment de vinovăție și de rușine, dar, din păcate, și cu o boală cu transmitere sexuală, „cadou” de la fata aia. Știu că e grav și că trebuie neapărat să-i spun logodnicei mele, mai ales că am început să iau distanță față de ea și a intrat la bănuieli. Dar cum să-i zic toate astea fără să risc să o pierd? Dă-mi, te rog, un sfat.