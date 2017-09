Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-a spus că nu vrea o relație, din cauza pierderii mamei sale. Mă simt incomplet fără ea”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Mă numesc Gabriel. Am o problema legată de viața personală. Voiam să știu dacă m-ați putea ajuta cu un sfat. Este o fată, Claudia. O plac foarte mult. I-am spus asta, încă ea spune că nu ar vrea o relație, sau cel puțin pentru moment, din cauza pierderii mamei sale. Nu știu ce să fac. O plac foarte mult. Credeți că mi-ați putea da un sfat? Fără ea mă simt incomplet. Aș face orice să fiu cu ea. Dați-mi un sfat, vă rog.

Dragă Gabriel,

În niciun caz nu poți avea o relație cu cineva care nu-ți împărtășește sentimentele. Nici nu ar fi sănătos să vrei așa ceva. Dacă fata nu simte pentru moment, las-o să-și ducă durerea după mama sa. Cu cât vei încerca mai mult s-o forțezi, cu atât o vei îndepărta de tine. Dacă o iubești cu adevărat, îi acorzi libertatea de a nu avea o relație cu tine, cel puțin pentru moment. Faptul că tu o dorești foarte tare este ceva care vine din tine, nu are neapărat legătură cu ea. Poate că ea nici nu este, în realitate, așa cum o vezi tu. Întreabă-te sincer: cât de bine o cunoști pe această fată? Să presupunem, prin absurd, că te-ai apropia mai mult de ea și ai descoperi că are niște defecte inacceptabile din punctul tău de vedere. Ce ai face atunci? Câtă vreme nu cunoști foarte bine o persoană, este aproape periculos să presupui că te completează perfect. Te-ar completa perfect dacă sentimentele tale ar fi perfect împărtășite și de ea. Dar iată că ea, din motive personale, nu simte la fel. Prin urmare, la mijloc este ceva iluzoriu: părerea ta că ea ar fi jumătatea ta. Poate că este, poate că nu. Până când nu se liniștește, până când nu vine ea senină către tine, nu mai fi atât de sigur că ea este ”aleasa”. Nu de alta, dar cu amăgiri de genul acesta ajungi să suferi degeaba. Mai bine te concentrezi asupra activităților importante din viața ta și o mai întrebi din când în când ce mai face, ca un amic grijuliu – nimic mai mult. Dacă, după ce-și termină doliul, tot nu vrea să fie cu tine, atunci n-ai ce să-i faci: dragoste cu sila nu se poate.