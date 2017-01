Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu a fost niciodată hotărâtă dacă în viaţa ei vrea o femeie sau un bărbat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Ramona, am 36 de ani şi de o lună şi jumătate sufăr! Am avut o relaţie de 11 ani cu o femeie, după primii 3 ani de relaţie, am hotărât ca ea să adopte un copil, mai exact o fetiţă, şi împreună ne-am ocupat şi îngrijit de creşterea ei. În aceşti ani, am tot avut probleme legat de nehotărârile ei. Nu a fost niciodată hotărâtă dacă în viaţa ei vrea o femeie sau un bărbat, am tot avut discuţii, eu plecăm 1-2 zile şi de fiecare dată mă aducea înapoi. Îmi spunea că mă iubeşte şi nu poate trăi fără mine. În anul 2013 am hotărât să plecăm din ţară, am luat şi fetiţa cu noi, dar din păcate lucrurile nu au mers aşa cum am dorit. În luna iulie a acestui an a hotărât că vrea să se întoarcă în România cu fetiţa, eu am rămas aici, urmând că în luna noiembrie să mă întorc şi eu. În momentul în care a hotărât să plece, eu am considerat că ar fi corect să ne despărţim, ca ea să se hotărască ce vrea să facă cu viaţa ei, dar lucrurile nu au stat aşa. A refuzat sub orice formă despărţirea, motivând că sunt dragostea ei şi că mă aşteaptă acasă să fim împreună. Două luni au fost în regulă, vorbeam pe internet şi la telefon (de fiecare dată primeam asigurările ei că mă iubeşte foarte mult şi că îi este foarte dor de mine), dar spre sfârşitul lunii august am simţit că este rece şi am întrebat-o dacă s-a întâmplat ceva. Răspunsul a fost că este obosită. Pe 14 septembrie am primit un mesaj în care îmi spunea că este mai bine să terminăm relaţia, deoarece nu mai simte nimic faţă de mine. Ulterior am aflat că deja intrase într-o altă relaţie şi că este foarte îndrăgostită. Problema noastră dintotdeauna a fost că din punct de vedere sexual ne-am simţit extraordinar şi credeam la un moment dat că asta ne va ţine legate toată viaţa. De câte ori ne certam, sexul ne împăca. Întrebarea mea pentru tine este: Crezi că un om te poate minţi că te iubeşte ani de zile şi, dintr-odată, nu mai simte nimic? Oare a stat cu mine în aceşti ani din cauză că se simţea (ne simţeam) bine sexual? Te rog să mă ajuţi cu un sfat!