Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu facem dragoste decât o dată pe săptămână, iar eu mi-aş dori măcar de 2 ori”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Mihaela şi am o relaţie de aproape 4 ani cu iubitul meu. Problema este că nu facem dragoste decât o dată pe săptămâna, iar eu mi-aş dori măcar de 2 ori. Îl iubesc foarte mult şi nu îmi doresc să îl înşel. Nici nu mă gândesc la aşa ceva, dar mă doare că el este mai rece ca fire. Am stat de vorbă cu el şi mi-a spus că el aşa se simte ok şi că nu are nicio legătură cu faptul că nu-l mai atrag sau că nu mă mai iubeşte, doar că simt că intrăm parcă într-o monotonie. Am 30 de ani de ani şi el 40 aproape, iar eu mereu cu foştii mei iubiţi am avut o viaţă sexuală activă. Cu el a fost la fel la început, dar de când suntem aici, în altă ţară, îmi spune că el nu simte nevoia să o facă mai des. Te rog, spune-mi ce aş putea să fac să-i trezesc acea pasiune sexuală pe care o avea la început. E posibil să nu aibă chef de sex din cauza muncii obositoare? Ce pot să fac? Dă-mi un sfat, te rog.