Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu-mi mai spune că mă iubește și mai mult eu îl bag în seamă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Claudia, am 19 ani și sunt într-o relație cu un băiat de aproape un an. Totuși mi se pare schimbat de la o vreme. Mai exact de o lună de zile. Nu mai vorbim ca înainte, așa des, nu-mi mai spune că mă iubește și mai mult el îl bag în seamă. Am încercat să vorbesc cu el, dar el îmi spune că mi se pare, iar după ceva timp îmi spune că mă iubește. Menționez că este mai afectuos când suntem împreună. Ce ar trebui să fac?