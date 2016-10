4 poziții sexuale pentru începători

Intotdeauna in viata va exista o “prima data”. Iar sfaturile care urmeaza nu sunt doar pentru cei aflati la inceputul vietii lor sexuale, ci si pentru cei care sunt la inceputuri intr-o noua relatie, cand nu-ti cunosti atat de bine partenerul, cand nu stii ce-i place, cand – poate – nu stii prea bine nici macar ce-ti place tie.

Iata cateva pozitii sexuale recomandate incepatorilor de catre specialistii Cosmopolitan.com.

Stanca moale

Desi suna complicat, mai ales pentru un inceptator, nu este deloc asa. Pozitia pleaca din clasicul “misionar”, numai ca barbatul nu sta intre picioarele femeii, ci deasupra ei. Punctul de sprijin va fi pe antebrate, pozitionate de o parte si de alta a umerilor tai. Fiecare isi tine spatele drept, abdomenele sunt lipite unul de altul, la fel si picioarele. Femeia isi ridica pelvisul, in timp ce barbatul il preseaza usor in jos. In locul miscarilor de du-te-vino, aici sunt miscari sus-jos.

Dragonul

Femeia sta asezata pe burta, cu o perna (sau doua) sub abdomen, in zona pelviana, cu picioarele usor desfacute. Partenerul se intinde deasupra, imitand pozitia femeii. In locul miscarilor clasice “pe la spate”, aici sunt miscari circulare.

