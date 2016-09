5 lucruri pe care nu ar trebui sa le sacrifici într-o relație

Iata 5 lucruri la care sa nu renunti niciodata doar pentru simplul fapt ca esti intr-o relatie si vrei sa ii faci pe plac partenerului.

Exista o serie de lucruri pe care nu ar trebui sa le sacrifici intr-o relatie. De cand eram mici, am fost invatate ca atunci cand suntem intr-o relatie, partenerul nostru trebuie sa ne iubeasca exact pentru cine si cum suntem noi.

Indiferent cat de ciudate si nesigure am fi pe noi, am crescut cu ideea ca daca barbatul de langa noi ne iubeste cu adevarat, atunci nu va incerca sa ne schimbe si ne va iubi chiar datorita acestor ‚defecte’, si nu in ciuda lor.

Citeşte mai departe pe elle.ro