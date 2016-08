Cum să-i sucești mințile: 7 poziții sexuale pe care bărbații le adoră

Fa-ti iubitul sa se simta cu adevarat apreciat si ofera-i o seara speciala, in care sa-i indeplinesti fanteziile si sa fii cat mai generoasa cu el (intelegi tu ce vreau sa spun). Lasa deoparte egoismul in pat si uita de goana dupa orgasme. In schimb, concentreaza-te pe placerea pe care i-o poti aduce, alegand unul dintre scenariile de mai jos. Toate cele 7 pozitii va permit sa va explorati reciproc si sa va bucurati de intimitate pe indelete.

Tu deasupra

Intreaba orice barbat ce ii place cel mai mult in pat si raspunsul va veni fara ezitare: sa-si satisfaca partenera. Da-i exact ce vrea si preia controlul in dormitor, asezandu-te tu deasupra. E una dintre pozitiile care iti garanteaza tie orgasmul, iar lui ii ofera un spectacol pe cinste – trupul tau gol, si posibilitatea ca mainile lui sa navigheze pe oriunde isi doreste. Lasa lumina aprinsa si misca-te asa cum simti: se va bucura enorm de priveliste!

Pozitia misionarului

Nu am inteles niciodata de ce multi o considera banala. In aceasta pozitie, te poti lasa dominata de corpul lui, va puteti saruta indelung si va puteti privi in ochi in timp ce faceti dragoste. „Misionarul” ii ofera lui posibilitatea de a detine controlul, dar asta nu inseamna ca nu puteti stabili ritmul impreuna. Pune-i mainile pe solduri si ghideaza-l daca vrei sa se miste mai incet, mai repede sau sa te patrunda mai adanc. De ce adoram aceasta pozitie? Pentru ca transforma sexul intr-o „conversatie”, in care comunici nu cu vorbe, ci cu trupul.

