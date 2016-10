Tot ce trebuie sa stii despre orgasmul emotional

Fie ca esti implicata intr-o relatie de putina vreme, ai intentii serioase, sau esti casatorita, iata 10 moduri in care ii poti oferi patrenerului tau orgasm emotional non-stop!

Da, exista orgasm emotional si poate fi descris ca momentul acela “wow” cand relatia voastra atinge un punct culminant de satisfactie si multumire. Orgasmul emotional are loc de cele mai multe ori fara stimulare sexuala si reprezinta o eliberare a mintii, a corpului si a sufletului. Si chiar daca de cele mai multe ori nu ii spunem pe nume, orgasmul emotional este o necesitate absoluta in orice relatie romantica.

Cum atingeti acest punct in relatia voastra? Iata 10 modalitati:

1. Nu critica toate lucrurile marunte!

Nu exista nimic mai neplacut decat critica constanta, mai ales a lucrurilor insignifiante. Asta creeaza tensiune, nesiguranta si resentimente, asa ca, fii mai atenta atunci cand te grabesti sa critici, diminuezi importanta unui lucru sau atunci cand esti rautacioasa cu partenerul tau! Daca intr-adevar te deranjeaza ceva, vorbeste-i deschis. Vei vedea mai multe rezultate pozitive in acest fel.

2. Incurajeaza-l!

Daca vrei sa iti satisfaci partenerul din punct de vedere emotional, trebuie sa il incurajezi. Asta inseamna sa ii apreciezi ideile si sa le acorzi importanta. Fii majoreta lui personala!

3. Nu va spuneti unul altuia ce aveti de facut!

A face pe seful nu este o calitate atractiva. In dormitor poate fi amuzant, dar nu si in public. Partenerul tau nu este un copil si nu ar trebui tratat asa. Fiecare dintre voi ar trebui sa gandeasca pentru sine si sa faca lucurile cum vrea. Daca ii vei spune mereu ce sa faca, in timp asta il va face foarte nefericit.

