Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt împreună cu un băiat de un an, dar încă mă mai gândesc la fostul, deși nu mai e cale de întoarcere”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 22 de ani și sunt împreună cu un băiat de un an, dar am o problemă. Ţin la el, îmi pasă de el, dar nu ştiu dacă îl iubesc! Am avut o relaţie anterioară de un an și jumătate şi încă mai ţin la acea persoană. Am încercat cu timpul, am zis poate o să fie ok, dar nu ştiu ce simt. Tot timpul când ne certăm, eu sunt cea care îi zice să ne despărţim, sunt foarte indiferentă, iar el plânge şi mă caută tot timpul, îmi vorbeşte frumos, se comportă frumos, simt că e omul lângă care viaţa mea ar fi foarte frumoasă. Dar nu știu ce simt. Încă mă mai gândesc la fostul, deși nu mai e cale de întoarcere, pentru că în acest timp el s-a căsătorit, dovadă că nu m-a iubit şi nu a suferit după ce m-a pierdut. Eu i-am zis să ne despărţim deoarece avea pe altcineva, iar el a zis că renunţă la mine pentru acea persoană, după un an şi jumătate de relaţie. Interesul lui erau doar banii! Acum am probleme în relaţia asta, pentru că am senzaţia că şi el vrea acelaşi lucru. Asta gândesc uneori, iar din acest motiv sunt tristă și deprimată. Nu ştiu ce să fac. Am încercat să trec peste, uneori chiar reuşesc, dar îmi vin din nou în minte anumite amintiri care îmi deranjează inima. De obicei, băiatul cu care sunt în prezent este o persoană dură, dar cu mine se comportă total diferit. E în stare de orice pentru mine, îmi face mereu surprize, este mereu lângă min,e indiferent de orice. Aş vrea să îl iubesc cum trebuie, dar ceva mă opreşte. Stăm împreună de 10 luni, dar nu ştiu ce să fac. Vă rog din suflet şi aştept mesajul dumneavoastră, să mă îndrumaţi către o cale bună.