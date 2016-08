Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Nu reușesc să mă apropii de soțul meu, caut scuze…”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Gabriela. În urmă cu 2 ani am rămas însărcinată cu prima şi dorita noastră fetiţă. Pe durata sarcinii nu am facut dragoste cu soţul meu. Toate bine şi frumoase, dar după numai un an şi 3 luni am rămas însărcinată cu cea de-a doua fetiţă. Fiindcă şi această sarcină a fost cu risc, am evitat şi de această dată relaţiile sexuale. Au trecut 6 luni de la naştere, dar nu reuşesc să mă apropii de soţul meu. Caut scuze că sunt obosită. Îmi iubesc soţul, dar nu ştiu cum să procedez? El nu este omul să mă bată la cap. Mai face glume, dar din partea mea nu mai există nici o atracţie. Ce mi se întâmplă? Vreau să devin din nou acea soţie zâmbitoare şi afectuoasă care am fost. Vă rog, un sfat m-ar ajuta! Mulţumesc!