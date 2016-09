4 exerciții pentru accelerarea metabolismului

Daca tot incerci sa dai jos niste kilograme in plus si, orice ai incerca, nu-ti reuseste inseamna ca ai o problema cu metabolismul. Nu toti suntem binecuvantati cu arderi intense, insa putem face cateva exercitii fizice pentru a le imbunatati si a da o mana de ajutor metabolismului lenes ca sa isi accelereze ritmul. Iata ce recomanda Cindy Withmars, autoarea cartii „101 de cai pentru a scapa de kilogramele in plus”.

1. Fa exercitii combinate!

Nu face acelasi exercitiu zi de zi. Muschii se vor obisnui cu el. Fa antrenamente combinate. Incearca urmatorul program: luni – alearga, marti – urca scarile, miercuri – ridica greutati, joi – fa putin box, vineri – mergi cu bicicleta, sambata – sari coarda.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO