9 analize pe care trebuie să le facă regulat orice bărbat

Cel putin o singura data pe an trebuie facut un set complet de analize, astfel incat sa va asigurati ca sanatatea voastra nu a suferit nici o modificare. Boli precum cancerul de colon, diabetul si chiar impotenta pot fi tratate eficient daca sunt depistate precoce. Iata de ce analize are nevoie orice barbat.

1. Testul de depistare a cancerului la prostata

Cancerul la prostata este, cel putin in Statele Unite, cea de-a doua cauza a deceselor in randul barbatilor, dupa cancerul de piele. Testele pot depista boala, chiar inainte de a aparea primele simptome, ceea ce face ca tratamentul sa fie eficace. Medicii urologi recomanda ca primul test de depistare a cancerului de prostata sa se faca dupa implinirea vastei de 40 de ani si chiar mai devreme daca in familie exista precedente.

