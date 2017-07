EXCLUSIV/ „Puneţi implanturi la bărbaţi”? Esteticianul Adina Alberts răspunde

Medicul estetician Adina Alberts răspunde cititorilor Libertatea la întrebările legate de frumusețea exterioară și cele mai bune metode pentru a o dobândi. Astăzi, despre implanturile la bărbați.

Vă rog să îmi spuneţi dacă puneţi implanturi la bărbaţi?

Şi bărbaţii apelează la implanturi, numai că în cazul lor, acestea au cu precădere localizare facială, la barbie, la pomeţi, la nas. Am avut câteva cereri de implanturi gambiere la bărbaţi, mai ales pentru corecţia asimetriilor între cele 2 gambe.

Există implanturi pentru pectorali, există implanturi fesiere. Sunt doctori în lume care practică şi au experienţă în efectuarea acestor intervenţii. Nu este cazul nostru, cererea fiind inexistentă până în prezent.

În ultima perioada am aplicat tot mai des microlipofilingul, atât la bărbaţi cât şi la femei, tehnică care pesupune recoltarea şi injectarea ulterioară de grăsime proprie în zone în care este nevoie de volum şi de reparaţii. Am injectat grăsime la nivelul fetei, de la pleoape până la barbie, am pus grăsime la nivelul mâinilor ( în cazul mâinilor îmbătrânite, la care devin evidente osatura şi sistemul tendinar), am introdus grăsime sub cicatrice cu diverse localizări pentru a îmbunătăţirea aspectului acestora. Grăsimea este un suport pentru celulele stem, celule care reprezintă viitorul în multe domenii medicale. Acestea au menirea de a repara ceea ce este stricat în zona în care sunt transplantate.

Tehnicii moderne de prelevare şi utilizare a celulelor stem, utilizarea controlată a hormonilor de creştere, apariţia laserelor cu tehnologie şi aplicaţii avansate alături de dezvoltarea şi diversificarea produselor injectabile reprezintă după părerea mea viitorul în medicină în general şi în cea estetică în special.

O altă varianta care ar putea înlocui montarea unor implanturi, mai ales în cazul în care nu există nici grăsime de transferat, este injectarea de acid hialuronic. Lipsit practic de orice efect advers, acidul hialuronic poate reface orice volum, indiferent de localizare sau poate volumiza suplimentar orice zona a corpului.

Volumizarea se obţine şi prin folosirea micropicaturilor de silicon. Tehnică este mai anevoiasă, se face câte o şedinţa lunară, 6-8 şedinţe în total. Avantajele sunt că se poate modela pe parcursul injectărilor, formă zonei care necesită volum. Este o metodă definitivă şi ireversibilă, la fel că şi transferul de grăsime.

Utilizarea unui implant este o metodă definitivă dar reversibilă, acidul hialuronic determina o volumizare temporară. Trebuie repetată la 8-12 luni.

Citește și:

Medicul Adina Alberts va fi la dispoziția cititorilor Libertatea și va răspunde întrebărilor legate de frumusețea exterioară și cele mai bune metode pentru a o dobândi. Scrie-i pe adresa de mail mediculesteticianraspunde@ringier.ro