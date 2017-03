A început sezonul alergiilor! Vezi unde se pot „ascunde” alergenii din casa ta

O noua primavara, un nou sezon de alergii. Persoanele alergice stiu deja ce le asteapta: stranut, mancarimi in zona ochilor, nas infundat, rinite (febra fanului) etc. Cu siguranta stiu si ce au de facut pentru a limita contactul cu factorii alergenici: fac curatenie mai des, stau mai mult in casa. Vestea proasta este ca polenul si ceilalti alergeni se ascund prin locuri la care nici nu gandesti.

Vezi unde se pot „ascunde” alergenii din casa ta.

Imbracaminte

Polenul din aer patrunde in fribrele tesaturilor. De aceea este indicat sa iti perii hainele groase inainte de a intra in casa. De asemenea, spala hainele subtiri dupa fiecare utilizare.

Incaltarile

Pentru ca granulele de polen cad pe asfalt, cel mai probabil ti se vor prinde de talpile incaltarilor. Nu intra in casa cu pantofii cu care ai fost afara. Acelasi lucru este valabil si pentru ustensilele de gradinarit (manusi, unelte etc.) sau pentru echipamentul de sport.

