”Am cicatrice postacneice vizibile pe față. Ce aș putea să fac ca să scap de ele?”. Medicul estetician Adina Albert răspunde

"Am cicatrice postacneice vizibile pe față. Ce aș putea să fac ca să scap de ele?"

Cicatricele postacneice sunt destul de greu de tratat. Ele rezulta din traumatizarea/afectarea dermului profund, adica a straturilor profunde ale pielii, si de aceea este atat de dificil de scapat de ele.Se descriu mai multe tratamente care pot imbunatati mult aspectul, dar inlaturarea lor definitiva este imposibila.

Exista variante de peeling chimic care aduc un plus estetic in astfel de cazuri. De exemplu peelingul cu acid tricloracetic produce o descuamare a epidermului si refacerea pielii se produce cu un plus de prospetime si tonus.

Exista varianta de peeling laser profund care se face cu anestezie generala. Descuameaza si inlatura partial aceste cicatrice, ele devenind mai fine si mai putin adanci.

Exista varianta peelingului laser fractionat, care practic are in acest moment cele mai bune rezultate pt aceste cicatrice. La fel, si peelingul cu Phenol are rezultate bune, doar ca Phenolul este toxic cardiac, deci acest tip de peeling trebuie atent practicat, de catre specialisti cu experienta.

Pe de alta parte, exista variante de tratament care se adreseaza depresiunilor date de aceste cicatrice, ca atare. Putem sa incercam sa umplem cicatricea cu: acid hialuronic, grasime proprie, silicon in micropicatura, sau pur si simplu sa facem subscizie, adica sa stimulam formarea de colagen local printr-o tehnica de minichirurgie care se realizeaza cu anestezie locala.

Rezultatele cele mai bune apar prin combinarea a doua sau mai multe dintre tehnicile descrise mai sus.

Trebuie rabdare si perseverenta.

Ca si prevenire a aparitiei acestora, daca in cursul vietii dvs va confruntati la un moment dat cu un episod acneic, nu maltratati cosurile! Mergeti de indata la medic si urmati cu strictete indicatiile acestuia.

Si nu utilizati produse de igiena personala, altele decat cele care va apartin. Nu folositi prosoape la comun, pensule si buretei de machiaj despre care stiti ca nu sunt noi. Evitati sa va lasati machiate oriunde, de catre oricine. Produsele de machiaj trebuie sa va apartina si nu le imprumutati pentru ca nu sunt transmisibile!

Acneea este o boala infectioasa care se transmite pe acestei cai.

Medicul Adina Alberts

