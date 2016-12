(P) Chirurgia obezitatii. Calea spre o viata mai usoara

Interviu cu Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generala, cu competenta in chirurgia laparoscopica

Intrebare: Chirugia bariatrică s-a dovedit in ultimii ani o metoda extrem de eficienta de a slabi in timp scurt. Totusi mulți oameni inca mai consideră chirurgia obezității un moft. Este adevărat?

La începuturile chirurgiei bariatrice și metabolice cred că așa a fost considerată, dar astăzi suntem deja departe de acel moment. De fapt este o ramură a chirurgiei, care pe lângă vindecarea obezității și a co-morbidităților acesteia îmbunătățește foarte mult calitatea vieții. Dorința de a trăi mai bine nu poate fi considerata un moft.

Chirurgia bariatrică rezolvă cel puțin o boală si anume obezitatea. De cele mai multe ori rezolvă însă mai multe afecțiuni, pentru că excesul important de kg vine la pachet cu hipertensiunea arterială, cu diabetul tip 2, cu apneea în somn, cu afecțiuni loco-motorii, cu infertilitate etc.

Intrebare: sunt multi romani care apeleaza la chirurgia bariatrica?

Din ce in ce mai multi. Cu toate astea, inca sunt destui oameni reticenti cand vine vorba de operatie. În general, chirurgia a fost asociată cu ideea ”ultimei resurse terapeutice”. Atunci când celelalte metode eșuează se apelează la chirurgie. Acest lucru demonstreaza faptul că operațiile au fost asociate cu riscul

Intrebare: Si nu este adevarat? Chirurgia nu presupune riscuri?

Ba da, este adevărat, dar este doar o parte a adevărului. Boala este la rândul ei riscantă, de cele mai multe ori mai riscantă decât operația în sine. O judecată realista, corectă trebuie să analizeze riscurile și beneficiile în ambele situații, cu operație și fără. Din pacate, pe multi teama ii face sa-si piarda obiectivitatea.

Intrebare: Cum ati proceda dacă ati fi in locul unui pacient?

Aș incepe cu evaluarea spitalului din punctul de vedere al serviciilor oferite, cat si cu posibilitățile de investigație imagistică. Apoi aș dori să stiu cum stă problema cu infecțiile nosocomiale. Cu alte cuvinte, cât este de curat. O simplă vizită la toaletă poate să-mi salveze viața.

Intrebare: Intr-adevăr pană aici este simplu. Cum rămăne cu alegerea unui chirurg bun? Internetul nu ne ajută în direcția aceasta, pe internet toți declara ca au experiență si competente ridicate.

Eu mi-aș dori un chirurg care să aibă timpul și disponibilitatea necesară pentru a avea grijă de mine. M-aș duce la consultația cu chirurgul care urmează să ma opereze cu lista scrisă a tuturor întrebărilor la care doresc răspuns, indiferent cât de lungă este. Din lista nu ar lipsi întrebările ”incomode”: câți pacienți a operat, câți au suferit o complicație, care sunt acele complicații. Dacă nu are timp, dacă se simte iritat de aceste intrebări, dacă nu știe cate complicații a avut sau daca-mi spune că nu a avut (doar chirurgii cu experiență minimală nu au avut) atunci nu m-aș opera la el. Cu aceeași măsură l-aș evalua și pe anestezist, celălalt factor major implicat în operația mea. Există un drept stipulat de lege prin care pacientul își alege doctorul. Mi-aș alege doctorul (și spitalul) bazându-mă pe criteriile enunțate mai sus și pe sentimentul de onestitate și încredere pe care chirurgul mi-l transmite.

Intrebare: Are românul atâta curaj încât să-l intrebe toate acestea pe doctor?

Ar trebui sa aiba pentru ca este vorba despre siguranța vieții lui. Nu ai nevoie de curaj ca să întrebi dacă mașina pe care dorești să o cumperi are airbag-uri. Românii devin din ce în ce mai informați și mai responsabili în ce privește sănătatea lor și eu constat acest lucru în fiecare zi în care dau consultați, iar asta ma bucura.

Intrebare: Cum creste calitatea vieții in urma operatiei bariatrice?

Ca medic, pot sa va spun ca cel mai spectaculos beneficiu din prisma abordarii medicale este vindecarea diabetului de tip 2, cel care este asociat cu excesul de greutate, iar aici vorbim de cel putin 70-75 % din cazuri.

Dar ca om, vreau sa va povestesc despre alte aspecte care tin de realitatea dificil de suportat a oamenilor cu obezitate, aspecte poate chiar mai dureroase decat riscul vital.

Viața unui om cu severe probleme de greutate este dificilă în lumea standardizată în care trăim, croita pentru 1,70 m înălțime și 70 de kg. Scaunele cu mânere sunt prea înguste, hainele sunt greu de procurat iar cele elegante lipsesc cu desăvârșire, urcatul în tren poate fi o aventură, locurile din autocare sau avioane sunt subdimensionate etc.

Situația este însă tragică în momentul în care sunt nevoite să apeleze la serviciile de sănătate și constată că facilitățile spitalelor nu sunt adaptate pentru persoane de greutatea lor. Lipsa mesei de tomografie, RMN, radioterapie sau operație (sau chiar a manșetei de tensiune de lungime corespunzătoare) care să susțină greutatea acestor pacienți reprezintă distanța dintre viața și moartea lor.

Intrebare: Sa inteleg ca ambele perspective, atat cea care tine de sanatate cat si cea care tine de celelalte aspecte ale vietii sunt la fel de importante?

Sigur că este important să scapi de boli grave, să scapi de pumnul de pastile cotidian dar este la fel de important și să te simți bine în pielea ta, să poți să fi elegant, să fi complimentat, să poți flirta fără teama de a fi ridicol, să nu mai sforăi, să nu mai fi obosit tot timpul, să poți vizita un oraș, să poți să te expui în costum de baie si sa te poti bucura de o vacanta.

Pentru fiecare pacient care ajunge la noi urmarim 3 obiective principale: sa slabeasca sanatos, sa ajunga la o greutate normala si nu in ultimul rand sa-si mentina aceasta greutate pe termen lung. Iar pentru noi, echipa chirurgicala BariClinic, tot efortul depus in multele ore petrecute in sala de operatie este recompensat din plin cand vedem cum viata pacientilor nostri se schimba in bine. Asta este de fapt tot ce conteaza.

