Există mai multe metode naturale de creştere a imunităţii organismului.

Nu este recomandabil că în plin sezon al gripelor să urmaţi o dietă de slăbire. Trebuie să consumaţi proteine de calitatea I care se găsesc în lapte, ouă, brânzeturi, carne, peste şi cât mai multe fructe foarte bogate în vitamina C, E, A (citrice, nuci, alune, migdale, nucă de cocos), untură de pește, leguminoase de tipul morcovi, fasole verde şi uscată, năut, etc. Puteţi introduce în alimentaţia dvs suplimente alimentare conţinute în ceai verde, echinaceea, resveratrol, cătină, etc.

Consumaţi alimente cu efect antiviral. Cele mai cunoscute sunt usturoiul şi ceapa. Dar există cel puţin la fel de bune din punct de vedere al efectului antiviral şi ghimbirul, feniculul şi hreanul. Persoanele care au probleme cu stomacul sau doresc să îşi menţină silueta în parametrii armonioşi şi pe timpul sezonului rece, le recomand să renunţe total la consumul de usturoi şi ceapă pentru că aceste 2 legume cresc mult senzaţia de foame prin stimularea secretiilor digestive. Atât usturoiul cât şi ceapa au un puternic dezavantaj, şi anume mirosul persistent şi neplăcut pe care îl imprimă organismului după ce au fost consumate. În cazul usturoiului, mirosul este impregnat în ţesuturi chiar şi 48 de ore de la ingestie. Persoanele care au afecţiuni biliare de tipul “bilei leneşe” nu pot consuma usturoi pt că fac blocaj biliar manifestate prin greaţă, senzaţie de vomă, dureri de cap persistente, disconfort stomacal.

Spre deosebire de ceapă şi usturoi, feniculul şi ghimbirul care au practic aceleaşi proprietăţi antivirale, antimicrobiene şi antitoxice, au un miros plăcut, sunt delicioase la gust, scad poftă de mâncare şi inhibă secreţiile gastrice. Deci ajută şi la slăbit.

Măriţi timpul de somn. Creierul uman produce mai multe tipuri de unde cerebrale în funcţie de starea în care se găseşte. Astfel, în timpul somnului superficial sau atunci când “moţăim” predominante sunt undele alfa; în stare de somn profund predomină undele tetha, iar în stare de veghe, adică atunci când suntem activi, predominante sunt undele beta. Atunci când creierul se află în stare alfa organismul intră într-un proces de vindecare şi refacere din toate punctele de vedere. Aşa se explică faptul că primul impuls pe care-l avem atunci când ne simţim bolnavi este să ne aşezăm în pat şi “zăceam”. În starea alfa imunitatea organismului creşte. Deci, odihniţi-va cât mai mult.

Opriţi fumatul sau evitaţi să respiraţi aer poluat. Fumul de ţigară scade imunitatea locală a cailor respiratorii făcând astfel posibilă îmbolnăvirea mult mai uşor a acestora. Evitaţi aglomeraţiile umane. Virusurile umane se transmit cu mare repeziciune în colectivităţile şi aglomeraţiile umane. Deşi modul de transmitere a gripei este preponderent pe cale aeriană totuşi spălarea mâinilor foarte des, evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile murdare, folosirea unor dezinfectante pentru mâini sau a unor ape de gură cu clorhexidină pot fi metode utile de a preveni îmbolnăvirea. Persoană bolnavă care tuşeşte sau strănută împrăştie pe o rază de până la 6 m, microparticule infectate, care se depun pe suprafeţele din jur, iar dvs puteţi avea ghinionul să atingeţi aceste suprafeţe în timp suficient de scurt pentru a le “găsi” încă infectante. De aceea trebuie să accentuaţi măsurile de igienă a mâinilor. Dacă situaţia o impune, putati măşti faciale medicinale, care să va acoperă nasul şi gură.

Procuraţi-va din farmacii produsele naturale de creştere a imunităţii, produse naturale pe baza de plante medicinale sau produse homeopatice. Oferta este din ce în ce mai variată iar rezultatele sunt foarte bune în urmă consumului acestora. Persoanele cu boli cornice, vârstnici sau cele care sunt expuse acestor îmbolnăvirii prin natură meseriei lor trebuie să urmeze regimul anual preventional de vaccinări.

