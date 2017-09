”Am tenul roşu, plin de vase dilatate. Mi s-a spus că am cuperoză. Ce pot să fac că să îmi treacă?” Medicul estetician Adina Alberts răspunde întrebărilor dumneavoastră şi oferă soluţii şi consultaţii gratuite pentru numeroase probleme. Nu trebuie decât să-i scrieţi pe adresa mediculesteticianraspunde@ringier.ro şi să urmăriți site-ul nostru pentru răspunsuri.

Cuperoza este o afecţiune care constă în vasodilataţie trenantă, vizibilă, la nivelul feţei. De aceea faţa este roşie, apar vase sparte, iar aspectul este inestetic, deranjant.

Cuperoza este o patologie care poate fi exacerbată de expunerea exagerată la soare, de un mediu ambiental cu temperaturi ridicate, de stress, de diverse tulburări hormonale, de alimentaţia excesiv de condimentată, transpiraţii abundente, alcool, etc. Poate fi diminuată de toţi factorii care presupun vasoconstricţie cum ar fi temperaturi mai joase sau aplicaţii de produse cu efect astringent, decongestionant şi antiinflamator.

Sunt studii care arată că în apariţia cuperozei ar fi implicat un păianjen microscopic denumit Demodex. De aceea, se pare că preparatele cutanate care conţin Metronidazol sunt benefice în această patologie. Totuşi, pentru a urma un asemenea tratament, este nevoie de efectuarea unor teste care să evidenteze prezenţa Demodexului.

Acidul azelaic are efect pozitiv în tratarea cuperozei. Aplicarea de două ori pe zi a acestui preparat va îmbunătăţi mult aspectul.

De asemenea cuperoza poate fi tratată şi prin laser terapie. O şedinţă de tratament costă în jur de 180 de euro şi sunt necesare măcar 3-4 şedinţe.

Trebuie să aveţi în vedere că boala poate recidiva şi să va îngrijiţi adecvat pentru a preveni recăderile. Partea de prevenţie este detaliată mai jos:

1. Folosiţi pentru igienă locală doar produsele dumneavoastră proprii. Nu împrumutaţi pensule, bureţi, produse de îngrijire sau de machiaj.

2. Pentru curăţarea feţei, utilizaţi doar dischete sau şerveţele demachiante de unică folosinţă.

3. După spălare cu apă, nu ştergeţi fața cu prosopul, ci cu şerveţel de hârtie de unică folosinţă.

4. Folosiţi pt hidratarea tenului dumneavoastră, ceaiuri concentrate de traista ciobanului, urzică moartă, muşeţel, gălbenele şi coada şoricelului.

5. Utilizaţi pentru îngrijirea tenului, doar produse cosmetice de calitate, de preferinţă Bio.

6. Nu mâncaţi condimentat, hidrataţi-vă corect, evitaţi stressul, faceţi mişcare.

7. De două ori pe an, faceţi o cură de detoxifiere, eliminând carnea complet din alimenatia dumneavoastră, pt 10 zile. Mâncaţi mai ales fructe şi legume crude, eventual blenduiți-le, adăugaţi câteva migdale, alune de pădure şi o linguriţă de seminţe de in. Nu beţi cafea, alcool, nu fumaţi, nu mâncaţi dulciuri. În completare luaţi: Resveratrol, Echinaceea, Conenzima Q10, Ceai verde capsule şi Vitamina C.

