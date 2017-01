Tusea trece cu ceai de ceapă, dar nu doar tusea, ci multe alte probleme de sănătate pot fi tratate cu ajutorul cepei. Beneficiile pentru sănătate ale cepei sunt cunoscute încă din vremuri străvechi. Știm cu toții cât de sănătos e usturoiul și cât de util în prevenirea bolilor sezonului rece, dar la fel de eficientă este și ceapa.

Aceasta are numeroase roluri în medicina naturistă, datorită conținutului său nutrițional extrem de bogat. În ceapă se regăsesc vitamine, minerale și substanțe nutritive în cantități foarte ridicate și cu un puternic rol antioxidant. Printre mineralele conținute se numără seleniu, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, dar în ceapă se află și o cantitate ridicată de vitamina C și vitamina B6, precum și un antioxidant extrem de valoros numit quercetină. Datorită antioxidanților pe care îi posedă, ceapa neutralizează radicalii liberi care atacă celulele corpului, prevenind îmbolnăvirile.

Nutriționiștii și specialiștii în domeniul sănătății confirmă faptul că ceapa ajută la vindecarea răcelii, gripei, bronșitei și la calmarea simptomelor astmului. În prezent, chiar și World Health Organization (Organizația Mondială a Sănătății), a recunoscut rolul important al cepei pentru creșterea apetitului și în tratamentul aterosclerozei.

Rolul antibacterian al cepei este binecunoscut, putând fi consumată intern sau folosită pentru frecții, badijonări sau alte tipuri de aplicații locale.

Igiena bucală se menține cu ceapă crudă

Ceapa este folosită adesea pentru prevenirea degradării dinților, apariției cariilor și a infecțiilor bucale, deoarece are un puternic rol antibacterian. Mestecă în fiecare zi timp de 2-3 minute o bucată de ceapă crudă. În acest mod, vei distruge toți germenii prezenți în cavitatea bucală, dar și la nivelul gâtului. Poți elimina mirosul de ceapă, ținând apoi în gură 1-2 cuișoare sau ronțăind câteva fire de pătrunjel. În plus, pătrunjelul are multă vitamina C, iar cuișoarele posedă o cantitate uriașă de antioxidanți și au de asemenea rol antibacterian.

