Simona Halep (5 WTA) a părăsit US Open, după ce a fost învinsă în sferturile de finală ale competiţiei, scor 6-2, 4-6, 6-3, de Serena Williams (1 WTA, SUA).

În semifinale, Serena Williams a fost învinsă, la rândul său, de sportiva cehă Katerina Pliskova (10 WTA), scor 2-6, 6-7.

La revenirea în România, Simona Halep a vorbit despre aceste meciuri disputate în Statele Unite ale Americii.

„Am jucat cel mai bun tenis al meu! Am avut o şansă cu Serena, am fructificat-o, dar a doua nu a mai apărut. Nu mă aşteptam ca ea să piardă cu Pliskova. Mă bucur pentru Pliskova şi sper să câştige US Open. Nu este o surpriză că Serena Williams a pierdut primul loc, la cum a jucat Kerber eu cred că spre asta ne îndreptam. Eu le-am învins pe amândouă, atât pe Pliskova, cât şi pe Kerber, dar ele joacă acum finala, eu sunt acasă, aşa că trebuie să mai progresez. Urmează o vacanţă, iar apoi deplasarea lungă din Asia”, a declarat Simona Halep, conform News.ro.

În urma înfrângerii de la US Open, Serena Williams va părăsi prima poziţie în topul WTA în favoarea jucătorei germane Angelique Kerber.