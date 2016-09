Dinamo Bucureşti a suferit prima înfrângere în actuala ediţie din Liga 1, fiind învinsă, la Târgu Mureş, de ASA, cu 2-1.

A fost prima victorie a echipei ardelene, conturată pe final de meci, graţie celor două goluri reuşite de Ianis Zicu în minutele 78 şi 88. Scorul fusese deschis de Rotariu, în minutul 60.

„Pentru mine este mai important că am câştigat acest meci, nu că am dat eu două goluri. Era vital să obţinem puncte, pentru că echipa se află într-o situaţie foarte grea”, a declarat, după joc, la Dolce Sport, Ianis Zicu.



Mijlocaşul trupei ardelene a continuat: „Era de aşteptat să vină şi rezultalele, după ce, în ultimele etape jocul nostru a crescut. Am jucat bine şi cu Botoşani, şi cu Chiajna. Acum, cu Dinamo, nu m-am gândit nici un moment că vom pierde meciul! Am marcat şi am câştigat, acesta este cel mai important lucru. Îmi pare rău pentru dinamovişti, dar aceste puncte sunt foarte importante pentru noi!”.

Alexa: „Am suferit mult”



La rândul său, antrenorul echipei ASA Târgu Mureş, Dan Alexa, a precizat: „Am suferit mult, dar, la final, am obţinut o victorie care ne dă speranţe pentru viitor. Când am venit aici ştiam că voi avea o misiune foarte grea. Această victorie ne dă încredere”.

Alexa a continuat. „Jucători de valoare şi de caracter avem, acum este important să se liniştească lucrurile şi din punct de vedere finaciar, pentru că ASA trece printr-o perioadă grea din acest punct de vedere. Îmi doresc să reuşesc şi să ajung cât mai sus în clasament cu această echipă!”.