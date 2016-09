ASA Târgu Mureş a câştigat cu 2-1, meciul susţinut pe teren propriu cu Dinamo, în etapa a 7-a din Liga 1.

A fost prima victorie a mureşenilor în actuala stagiune şi, totodată, primul eşe al trupei bucureşte în ediţia 2016-2017.

Ioan Andone, antrenorul de la Dinamo, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a plecat învinsă, deşi a condus ostilităţile pe teren în majoritatea timpului.

„Trebuia odată să vină şi prima înfrângere, dar nu m-am gândit că o să pierdem chiar acest joc! Am pierdut nepermis, pe greşelile noastre. Am făcut greşeli şi fotbalul te pedepseşte”, a declarat, la Dolce Sport, Ioan Andone.

Antrenorul „câinilor roşii” a continuat: „Nu meritam să pierdem! N-am făcut o partidă prea bună, n-a fost un meci spectaculos, dar îl puteam câştiga. La 0-0 am avut un penalty ratat de Gnohere, în partea secundă am avut o lovitură de la 11 metri neacordată de arbitru, apoi, la 1-1, am ratat două ocazii imense. În plus, la 2-1, ni s-a anulat eronat un gol! Nu sunt supărat pe Gnohere, sunt supărat că am pierdut meciul, iar meciul a fost pierdut de întreaga echipă. Este un meci din care vom avea multe de învăţat”.

Rotariu: „Trebuia să câştigăm! Deciziile arbitrilor nu au fost cele mai bune”

Marcatorul unicului gol al lui Dinamo în meciul de la Târgu Mureş, Dorin Rotariu, a considerat că brigada de arbitri a decis învingătoarea din acest meci.

„Îmi pare rău să o spun, dar deciziile arbitrilor nu au fost cele mai bune în acest meci. A fost un gol nevalidat pentru noi pe final de joc şi, nu sunt sigur, dar la primul gol al lor a fost ofsaid. A fost un meci pe care nu ne aşteptam să-l pierdem. Mai mult, trebuia să-l câştigăm, pentru că am avut 1-0 şi situaţii de a face 2-0 sau chiar 3-0! Ăsta este însă fotbalul. Trebuie să ne mobilizăm şi să sperăm că vom învăţa din greşelile comise”, a precizat Dorin Rotariu.