Simona Halep (25 de ani, locul 4 WTA) a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor de la Singapore (6-2, 6-4, duminică, împotriva americancei Madison Keys). Românca a acordat un interviu site-ului WTA Insider, în care a vorbit inclusiv despre momentele critice din acest an.

“Îmi place acest turneu (n.r. – Turneul Campioanelor), pentru că am jucat o finală aici, pentru că am bătut-o pe Serena…. Prin urmare, am destule motive să fiu fericită aici. În plus, îmi place terenul, cred că mi se potrivește. Pe măsură ce am căpătat experiență, am început să fiu din ce în ce mai relaxată și încrezătoare la Turneul Campioanelor. Pot spune că savurez momentul mai pe îndelete decât am făcut-o în primul an, dar ediția din 2014 rămâne specială”, a declarat reprezentanta noastră.

“Este evident că în prezent mă bucur mai mult decât în trecut de viața de jucătoarea profesionistă de tenis, de fiecare turneu din circuit. Mă simt bine, mă simt relaxată. La începutul anului nu a fost ușor, pentru că am fost bolnavă, dar am vrut să învăț multe lucruri de la Darren (n.r. – Darren Cahill, antrenorul ei australian). El este foarte relaxat, ca toți australienii”, a continuat Simona Halep.

Crede că nu poate evita infecțiile stomacale

“În primele patru luni ale anului, mă simțeam foarte obosită după zece minute petrecute pe teren. Mi-a fost greu să mă antrenez și să joc. Am avut o infecție nazală care s-a extins la ureche, ceea ce îmi provoca dureri de cap în majoritatea zilelor. După ce m-am însănătoșit am putut să mă pregătesc normal. Am petrecut mai mult timp pe terenul de antrenament și am reînceput să mă bucur de tenis. Când te simți sănătos și fresh pe teren e nemaipomenit”, a afirmat sportiva din Constanța.

“Nu urmez un tratament special, pentru că nu pot evita infecțiile stomacale. Am grijă ce mănânc, dar uneori este vorba de un virs, așa că niciodată nu poți ști. În prezent am mai multă grijă de corpul meu și încerc să evit lucrurile care mi-ar putea dăuna”, a explicat Simona Halep.

“După câteva luni (n.r. – de la începutul anului) m-am panicat. De altfel, totul a început în decembrie, când am ajuns la spital din cauza infecției stomacale. La Indian Wells am început să mă simt mai bine, dar anterior acestui turneu mă panicasem, pentru că mă simțeam obosită după zece minute petrecute pe teren, fără să cunosc cauza. După aceea am câștigat câteva meciuri și mi-am zis «Okay, acum pot juca». Cea mai mare problemă a fost că nu mai puteam juca un meci lung. Când mi-am dat seama că pot face din nou asta, mi-a revenit încrederea”, a declarat a patra jucătoare a lumii.

Eșecul de la Wimbledon, cel mai dureros din 2016

“Înainte de turneul de Stuttgart mă gândeam că nu am nici o șansă de calificare la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, așa că mi-am propus să uit de acest obiectiv și să o iau încet, turneu cu turneu. A urmat triumful de la Madrid, iar încrederea a revenit la cote foarte înalte”, a afirmat Simona Halep.

“Cea mai dură înfrângere de anul acesta a fost cea de la Wimbledon (n.r. – 5-7, 6-7/2 în fața lui Angelique Kerber, în sferturile de finală). A mai fost și cea de la Roland Garros, deoarece cred că nu e corect să trebuiască să joc pe ploaie (n.r. – 6-7/0, 3-6 în fața Samanthei Stosur, în optimile de finală)”, a continuat a treia favorită a Turneului Campioanelor.

“După semifinala pierdută anul trecut la US Open (1-6, 3-6), când înaintea meciului m-am gândit că o voi învinge pe Flavia Pennetta, nu m-am mai gândit niciodată la următoarea partidă, ci doar la cea pe care o am de disputat. Asta mă ajută foarte mult, ca sportiv și ca om, pentru că nu adaugă presiune asupra mea”, a încheiat Simona Halep.

Următorul meci al Simonei Halep la Turneul Campioanelor are loc marți, 25 octombrie, contra nemțoaicei Angelique Kerber.