Scandalul banderolei de la Dinamo. Adrian Mihalcea, fost căpitan al ”câinilor”, a sărit ca ars: ”Nistor trebuie să-și ceară scuze”!

Scandalul banderolei de la Dinamo, izbucnit la meciul de luni cu Gaz Metan Mediaș (0-4), i-a aprins pe fanii ”cîinilor roșii”, care nu uită că bucata de pânză este una cu valoare de simbol, având imprimată chipul lui Cătălin Hâldan – ”Unicul Căpitan”.

Dan Nistor și-a băgat banderola în chiloți, gest socotit jignitor de către suporteri. După Giani Kiriță și Mugurul Bolohan, un alt dinamovist care a fost căpitan la Dinamo, Adrian Mihalcea, a reacționat:

”E un gest aiurea ceea ce a făcut Nistor. Un căpitan rămâne același lider de vestiar. Când a făcut acel gest, Nistor a dat tonul acceptării înfrângerii. Un lider nu face așa ceva. Un lider adevărat ar pleca ultimul de pe teren. Că a fost un gest voit sau nu, nu dă bine la suporteri. Dinamo are fani care țin la culori și la banderolă. Sper ca Nistor să nu aibă de suferit. Și eu am fost căpitan la Dinamo și am trecut prin momente grele. El nu este familiarizat cu iubirea fanilor față de culori și față de banderolă”, a spus cel care a jucat la Dinamo în perioada 1996-2001 și 2004-2005.

Scandalul banderola de la Dinamo. ”Nu trebuia să aleargă locul ăla”

”Pe banderolă este imprimat chipul lui Cătălin Hâldan. Și dacă n-ar fi fost, gestul este grav în fața suporterilor și a colegilor. Și dacă ar fi o simplă banderolă, nu ar fi trebuit să se comporte astfel. Căpitanul iese ultimul de pe teren și este răspunzător în teren pentru ce se întâmplă. Nu este un jucător oarecare dintre cei 11 de pe teren”, mai zice tehnicianul de la Dunărea Călărași (Liga a II-a).

Și lui Mihalcea, poreclit ”Țăranul”, Dinamo i se pare un sat fără câini. ”Poate că e adevărat că i s-a rupt elasticul, dar nu trebuia să facă așa ceva”.

”Sunt câteva feluri de căpitani. Este ales cel mai vechi din lot, cel care are cea mai mare experiență, este cel ales de jucători și este impus de antrenor. În toate situațiile, Nistor nu trebuia să aleagă locul ăla în care să pună banderola (n.r. – în chiloți). Căpitanul trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți. Ar fi fair-play să-și ceară scuze, pentru că este vorba despre un simbol al clubului. Pentru acest gest, făcut voluntar sau involuntar”, zice Mihalcea.

”Vreau mai mult de la români”

”Dinamo, ca să devină o echipă, trebuie să aibă constanță în evoluții, în rezultate. Pe mine m-a deranjat atitudinea unor jucători. Am văzut pe viu meciul cu Steaua și mi-a plăcut. La Mediaș însă… Noi aveam altfel de trăire a meciurilor. La echipele mari, cu tradiție, jucătorii trebuie să-și dea seama unde te se află. Steaua, Dinamo, era Rapid, sunt echipe mai mult decât normale. Nu văd o evoluție constantă nici a străinilor, nici a românilor din lot. Vreau mai mult de la jucătorii români care sunt în preajma echipei naționale. Iar aceștia i-ar trage după ei și pe străini”.

Mihalcea spune că va veni și vremea lui la Dinmoa. A avut în trecut un conflict cu patronul Ionuț Negoiță, dar spune că l-a rezolvat. ”Ne-am primit banii. S-au normalizat relațiile. Mi-am fixat niște țeluri în carieră. Unul dintre acestea este acela de a antrena Dinamo. Când va veni momentul acela, trebuie să fiu pregătit. Acum sunt la Călărași, anul viitorul vrea să intru la licența PRO”.