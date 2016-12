Astra – AS Roma (joi, ora 20.00). Romanii au cinat împreună marți seară, iar miercuri dimineață pleacă spre București

Astra – AS Roma (joi, ora 20.00) este meciul de care depinde viitorul european al campioanei României.

În Grupa E a Ligii Europa, AS Roma are 11 puncte și este calificată de pe primul loc, iar Astra are. 7 puncte Astfel că ocupanta locului 2 în Serie A vine relaxată pe ”Arena Națională”.

Astra – AS Roma. Italienii au mâncat sushi

Marți seară, jucătorii Romei au ieșit împreună la restaurant. Au mâncat sushi, iar miercuri pleacă spre București. De plătit ar fi făcut-o De Rossi și cei doi marcatori din derby-ul cu Lazio, Strootman și Nainggolan.

De la cină au lipsit Totti, Manolas, Szczesny și Salah. Apoi, la somn. La ora 8.00, echipa se reunește la Trigoria, de unde se va pleca spre România.