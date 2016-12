Marius Șumudică a făcut scandal la bucurie. Deși a dus Astra Giurgiu, campioana României, în primăvara europeană, tehnicianul a anunțat că nu vrea să mai rămână la echipă. Și-a expus public nemulțumirile, la conferința de presă de joi seară.

”Îmi felicit jucătorii. Sunt eroi! Au muncit mult, și-au produs banii. Îi felicit că astăzi au făcut fericiți o mână de oameni, 7-8.000 de oameni.

Au scandal numele Astra! Asta mă mișcă, înseamnă mult, ca antrenor. Am obosit și am decis ca astăzi să fie ultimul meu meci la Astra Giurgiu.

O spun cu părere de rău. Indiferent ce repercursiuni vor fi, chiar dacă voi fi nevoit să plătesc compensații… Am adus peste 15 milioane la acest club. Sunt în discuții cu Gaziantep, i-am amânat astă-vară. Îi respect pe Buduru și pe Coman, pentru eforturile făcute la acest club. În momentul de față, nu sunt o persoană respectată. E o zi și frumoasă, și tristă. Iar lacrimile lui Alibec în fața mea. Plângeam amândoi, ca doi idioți, unul în brațele aluia, el mergând la rivalele noastre de moarte.

Când am luat campionatul a fost a opta minune a lumii, acum, că ne-am calificat, a fost a noua minune a lumii.

Dacă este Astra în primăvara europeană, ce dacă? Trebuia să ținem 7 jucători, să luăm campionatul. Au fost nevoiți să vindem jucătorii, ca să supraviețuim!

Conducerea ar trebui să mă lase să plec, fără să plătesc! Dacă nu, o să vedeți un om care doar va sta pe bancă, precum Lobanovski. De un an și jumătate sutn acuzat că am luat și bani la echipă. Dar ce, i-am furat? Am făcut istorie la Astra cât n-a avut clubul ăsta! Au luat campionatul până acum? Prima oară în istorie. Au fost în primăvara europeană? Pot prima oară în istorie! I-am muncit, mă, frate, banii ăștia, nu ți-am băgat mâna în buzunar!

M-am trezit că nu am avut o sticlă cu șampanie în vestiar, să sărbătorim! Nu voi plătit 150.000 de euro din buzunarul meu! N-am ce să le reproșez lui Buduru și lui Coman. N-am dialog cu patronul! Are alte probleme, nu îl interesează fotbalul. L-am respectat, a fost prietenul meu și mă opresc aici!

N-am crezut că mai întoarce scorul Plzen. Asta înseamnă fotbal curat! Le-am dat exemplu, că Pandurii ne-a făcut campioni mai devreme. Am petrecut toată noaptea, dar am bătut-o pe Dinamo. Dacă ne-am fi calificat cu o înfrâgnere, nu ar fi fost același lucru.

Am condus o echipă cum rar mi-a fost dat să conduc. Am venit la echipă, era pe locul 9. Am preluat-o, am avut 6 victorii și o remiză și am dus-o pe locul 3. Ne-am calificat în Europa și am început să producem bani. Am adus de la Chiajna 6 jucători refuzați de deștepții de acolo. L-am făcut pe Budescu să se vândă pe un milion și ceva. Uitați-vă la Teixeira cum poate să joace la 36 de ani, Alibec e cel mai bun atacant din România. Mi s-a luat! Doresc să ne oprim!

Mă băteam cu nea Mircea la antrneorul anului, acum cred că o să-l depășesc. Pot să cad și cu Manchester United! Gura bate fundul! Mi-a ajuns! Gata! Am realizat tot ce am putut! Se închide un ciclu, în momentul de față! Voi încerca să plătesc! Nu mă vor lăsa? Mă voi prezenta ca Lobanovski pe bancă!

Îi mulțumesc lui Alibec pentru faptul că m-a ajutat să câștig trofee. I-am dat liber, la meciul cu Steaua nu va juca.

Când trebuie să vinzi jucătorii tăi, ce să mai spun? Am tăcut, am tăcut, dar nu mai pot! Voi lua jucători de la Astra în această iarnă la echipa la care mă voi duce. Promit!”.