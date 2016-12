Ando a eliminat pe Gaz Metan, dar antrenorul își pune cenușă pe cap: ”I-am spus domnului Negoiță că eu am greșit”. Continuă războiul cu Mutu!

Antrenorul Ioan Andone a vorbit, pentru Dolce Sport, despre problemele și despre contrele pe care le-a avut în ultima perioadă cu directorul general al clubului, Adrian Mutu.

Andone și-a luat revanșa în fața lui Gaz Metan, 3-1 la Mediaș, în ”optimile” Cupei.

”A fost greu să schimbi un 4-0 cu aceiași jucători. Este victoria lor, meseria mea e să îi pun unde trebuie și să le dau moral. Noi am fost mai periculoși din prima repriză, ce am pregătit cu ei, au respectat. Nu mă așteptam la Romera să dea gol, dar mă bucur că a reușit. Este o plăcere să te califici, sunt bucuros, dar acum, mă gândesc deja la meciul din campionat, cu Poli Iași”, a declarat Andone, în direct, la Dolce Sport.



”E o diferență de patru goluri. Noi am dat doar trei, aș fi vrut mai mult. Astăzi n-a fost Tudor și n-am început cu handicap.

Andone: ”La Dinamo e mereu tensiune”

Apoi Ando a recunoscut că a sărit calul: ”I-am spus domnului Negoiță că eu am greșit. Am avut un dialog cu el, el plătește banii și a înțeles atitudinea. Eu îmi văd doar de fotbal, el știe acest lucru. Câteodată, sunt iritat, este normal să fiu iritat, am și eu o vârstă. Dacă fiecare își vede de treaba lui, eu sunt convins că nu va fi niciun scandal la Dinamo. Dar, cel mai important, să-și vadă fiecare de treaba lui.

”De la el accept critici, de la alții mai greu”, a mai spus Ioan Andone, făcând referire că nu va accepta cu prea mare ușurință vreo critică din partea lui Adrian Mutu.La Dinamo nu poți avea o săptămână, două de liniște. Sper ca în următoarele două meciuri să câștigăm, dar pentru mine cel mai important este meciul cu Iași”, a declarat Ioan Andone pentru Dolce Sport.