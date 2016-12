Laurențiu Reghecampf s-a întâlnit cu Denis Alibec, pentru a-i da programul echipei FC Steaua pentru luna ianuarie. Atacantul va pleca de la Astra Giurgiu la finalul acestui an.

Tehnicianul de la FC Steaua a vorbit, într-o conferință de presă, despre problemele pe care le întâmpină la echipa vicecampioană în compartimentul ofensiv.

„Nu avem un atacant cu care să jucăm meci de meci. Am încercat cu Golubovic, Tudorie, Man, Popa. Dacă îl aveam pe Tănase sănătos, era o soluție în plus. Când o să vină Alibec în iarnă, o să fie încă o soluție”, a declarat antrenorul echipei FC Steaua.

Acesta a continuat: ”Golubovic și-a exprimat dorința că vrea să-i înceteze contractul. Iar părerea patronului despre el o știti. Eu nu am întâlnit niciodată așa ceva. Ca un jucător, după un meci care nu-i iese bine, să ceară să-și rezilieze contractul. Eu i-am mulțumit de față cu echipa. E problema lui, nu e problema noastră. Dacă dorința lui este asta, nu ne putem opune, ne dăm mâna și mergem mai departe”.

Laurențiu Reghecampf s-a întâlnit cu Denis Alibec: ”Nu am mințit!”

Laurențiu Reghecampf s-a întâlnit cu Denis Alibec, jucător aflat încă sub contract cu Astra , pentru a-i da programul pentru luna ianuarie, când atacantul se va alătura lotului Stelei.

”Nu am mințit. Am spus că nu o să mă întâlnesc cu Denis Alibec până la meciul cu Astra. După meciul direct, având în vedere programul lui, nu aveam când să mă întâlnesc cu el să îi dau programul pentru luna ianuarie. Nu am vorbit de Astra, ci numai de programul din ianuarie, când ne vom întâlni. Trebuia să mă văd și cu el”, a spus Reghecampf.

Tehnicianul a adăugat: ”Denis e un jucător foarte bun. Îmi doresc foarte mult ca Alibec să fie sănătos și să ajungă numărul 9 al echipei naționale. Întreaga echipă va fi mai bună, Când ai un atacant central bun, poate crește toată echipa, se schimbă tot jocul”.

Boldrin va continua cu FC Steaua

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit și faptul că mijlocașul brazilian Fernando Boldrin, dorit la echipa națională de selecționerul Christoph Daum, nu va părăsi echipa în această iarnă.