Arbitrul Cristi Balaj recunoaște că vrea să candideze la președinția FRF, în 2018: ”Aș purtat discuții”.

Gaz Metan Mediaș – Astra Giurgiu 0-1 (gazdele au pierdut după 13 jocuri consecutive fără eșec), luni seară, în penultimul joc din Liga 1 în 2016. A fost meciul despărțirilor. Denis Alibec – adio cu gol (va pleca în această iarnă la Steaua), iar Cristi Balaj a plâns la ultimul meci din cariera de arbitru. Jocul a marcat retragerea din activitate a ”centralului” Cristi Balaj (45 de ani), după 342 de meciuri oficiate în prima divizie. La final, băimăreanul a fost îmbrățișat și de jucători.

Cristi Balaj, arbitru, la final: ”Au fost mai multe emoții decât mă așteptam. Am crezut că o să fiu mai pregătit. M-a depășit momentul, situația. E greu după atâtea meciuri, momente, clipe, antrenamente. Dacă și pui suflet, n-are cum să nu te doară. Și dimineață, când m-am trezit, am avut lacrimi în ochi. Nu m-au ajutat nici colegii, care m-au sunat și plângeau la telefon. Urmează o binemeritată pauză, s-ar putea să fiu coleg cu unii dintre dumneavoastră (n.r. – ziariști). Aș dori să prezint ce simte un arbitru când ia o decizie. Milioane de suporteri să înțeleagă deciziile arbitrilor”.

”E prematur să spun că voi candida la FRF. Sunt sincer și vă spun că am purtat discuții. Dacă voi ajunge să consider că pot să fac mai mult, voi înceca să fiu fair-play. Am încercat să demonstrez că sunt mai bun, și ca jucător de fotbal, și ca arbitru. Nu există un campionat în lume în care să nu fie greșeli. Am demonstrat și eu, acum câteva etape, că sunt om, nu sunt robot!”.