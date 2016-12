Gigi Becali a luat foc la palat: ”Nici tata, nici mama nu pot să schimbe numele meu! Nu poți să schimbi numele Steaua”! Patronul vicecampioanei a reacționat, după decizia Curții de Apel București, care i-a interzis să mai folosească numele Steaua.

”O să atac această decizie. Suporterii să stea liniștiți un an. Suntem în România”.Dacă judecătorul spune că cărbunele este negru, atunci este negru! Dacă spune că e alb, atunci e alb! Cam așa este situația. Judecătorul vrea să îmi schimb numele din Becali! Nu vreau! Așa m-am născut, Becali”, a tunat Becali, într-o conferință de presă susținută la palatul său de lngă sediul Guvernului.

"Am de toate, familie, tot. Această decizie e împotriva României! E împotriva economiei României. De ce ai adus Becali 25 de milioane în 2015-2016? I-am adus din Europa, din calificare!".

”Măi, oameni buni, terminați cu măgăriile. Mi-a zis mie un american: gelozia, invidia, mă! Este dușmănie, invidie, răutate. M-am născut Becali, m-am născut Steaua. Nu poți să-mi schimbi numele! Nici tata, nici mama nu pot să schimbe numele meu. Nu poți să schimbi numele Steaua de la Registru de Comerț.

Păi, mă, judecătorule, mă! Statul român mi-a dat numele Steaua. A făcut printr-o tranzacție judiciară, semnată de notar. Măi, domnule judecător, Roșu, Boroi, ei au fost în Adunarea Generală. Au votat și ei, ca să se numească Steaua! Până când vreți să batjocoriți țara asta? Nimic nevădit și tot ce e pe ascuns și pe întuneric va ieși la iveală. Eu sunt pe față, cu adevărul. Nimic ascuns, nimic neadevărat în viața mea nu va mai fi. M-am încins cu sabia dreptății și a adevărului. Căci nu-mi e teamă de nimic”.

”Ia să-ți fac eu ceva, să-ți iau numele. Nu e bien ce faceți. Am plătit taxe, impozite din alea 25 de milioane încasate. Cine a adus, mă? Ce vreți, mă, voi? Vreți voi prim-ministru femeie musulmană? Băgăm Coranul în biserica țării, ca să jurăm pe el! Credeți că o să ne rabde Dumnezeu? Nici o țară nu are musulman prim-ministru! Râde Europa de noi! O să dea Dumenzeu de pământ și cu Dragnea. Mai are și bărbat sirian! Nu am nimic cu sirienii. I-am ajutat, le-am dat bani, îi iubesc pe toți, dar nu pot să-mi bat joc de țara mea! Hai că m-am enervat!”.

”N-am nicio problemă! O să schimb numele. Acum mi l-am făcut dușman și pe Dragnea! Mai rău! Nu pot să-l laud pe Dragnea. Vom vedea ce vrea Dumnezeu! Sunt două persoane: ori e dușmănie de la Curtea de Apel, sau e dușmănie…Cum să aibă Talpan atâta putere? Serviciile au putere. Acolo e putere. La serviciile militare. Dacă sunt implicați ei, eu sunt praf în fața lor. Oameni fără Dumnezeu, fără patriotism, care nu-i interesează decât să facă rău. Ei sunt puternici la judecători. N-au nicio putere în fața lui Dumnezeu. Ce e cert, Zisu este clar băgat. Nimeni nu avea curaj să se bage, dacă nu era susținere de sus. Dacă judecătorul spune că cărbunele e alb, ce să fac? Mă supun! Merg mai departe. O să schimb și numele: FCSB! Fotbal Club Sportiv Becali! Oamenii vor fi de partea mea! La Steaua lui Becali mergem!”.





”La prejudiciu e problema! E faliment acolo!”

”Nu negociez cu Armata. Vreau doar adevăr și dreptate. Nu dau bani ca să șterg minciuna și nedreptatea, merg pe adevăr. N-am nevoie să dau niciun ban. Nu îmi pare rău de ce am făcut în viața mea. A (n.r. – au) fost și greșeli. Aici nu înseamnă nimic, s-a luat numele, doar la partea ailaltă poate interveni! La prejudiciu e problema (n.r. – Armata solicită în instanță 36 de milioane de euro)! E faliment acolo! Au intervenit să-mi schimb numele din certificatul de naștere!”.

”Securiștii sunt la putere. Au milioane, grade pe umeri, copii la școli în străinătate. Greu să mai lupți cu ei. Erau mai firavi, în trecut! Cum să te bați cu ei? Ei grade, ei au școli, ei au procurori, au judecători. Toate le comandă numai ei, n-ai ce să faci. Nimic nu poate sta ascuns din ce e murdar și necurat. Și 15 bani dacă am de plătit la statul român îi dau. O să aflu eu adevărul. Voi fi vădiți o dată. N-o să lase Dumnezeu țara pe mâna la atei, care nu au cruce și niciun fel de rugăciune”!

”Fac o contrucție politică. Nu primesc atei! Voi primi elita României. Să nu mai dai tu, vai de capul lui! Ce îl așteaptă pe Dragnea, dar ce ne așteaptă și pe noi! Vai, vai… L-aș iubi cel mai mult pe Iohannis. Femeie musulmană! Nu vreau să mai vorbesc. M-am săturat de oameni de nimic! Dragnea este în executatea pedepsei. Dă cu semnătura la ofițerul de probațiune!”.