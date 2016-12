Retragerile dureroase din sportul mondial! Ana Ivanovici nu este singurul caz de sportiv ca abandonează din pricina problemelor medicale.

Jucătoarea Ana Ivanovici (29 de ani) a anunțat miercuri seară, printr-un filmuleț postat pe Facebook, că se retrage din tenis. Este o renunțare prematură, dar nu una singurală. Din diverse motive, și alți campioni au fost nevoiți să lase baltă, de timpuriu, sportul de performanță.

Finalul de an este rezervat, cu precădere, știrilor rele. Acum trei ani, pe 29 decembrie, fostul pilot Michael Schumacher suferea un accident teribil la schi, din care neamțul nu și-a revenit nici până astăzi. Ultimele zile din 2016 aduc cu ele un oftat puternic: frumoasa Ana Ivanovici spune adio sportului care i-a adus faimă și bani. Accidentările i-au măcinat sârboaicei forțele și ambiția până ce au determinat-o să abandoneze. Devenise o jucătoare de pluton: anul care se pregătește să meargă la culcare l-a încheiat pe locul 63 WTA.

”Am vești importante. Am decis să mă retrag din tenisul profesionist. A fost o decizie grea, dar am avut multe bucurii de-a lungul carierei. Am avut realizări la care nici nu am visat. Nu e rău pentru o fată din Serbia. Sportul profesionist cere o condiție fizică perfectă, iar de-a lungul timpului am avut multe accidentări. Nu pot juca decât dacă sunt la cele mai înalte standarde. Acum nu pot face asta”, a spus, gâtuită de emoții, cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea.