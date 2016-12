Sorin Cârţu îl atacă pe Christoph Daum. „Omul nu are nici o treabă!”, spune fostul internaţional român despre selecţionerul neamţ al primei reprezentative de fotbal.

Adus ca un salvator al fotbalului românesc, selecţionerul Chistoph Daum, care a transmis un mersaj românilor de Sărbători, n-a rupt gura târgului, înregistrând cu naţionala României doar un succes din patru meciuri disputate în preliminariile pentru Cupa Mondială 2018 din Rusia.

„Nu are nici o treabă omul cu a fi selecţioner şi mie mi se pare normală atitudinea lui, pentru că nu o vede ca selecţioner, nu o are. Nu are ce să caute selecţioner”, a declarat Sorin Cârţu la Digi Sport.

Tehnicianul român a adăugat: „Decizia asta de a avea un străin este o palmă şi un afront împotriva antrenorilor români. Să nu mai spun că, din punctul meu de vedere, alegerea lui Daum este mult mai proastă decât dacă ar fi continuat cu Iordănescu”.

Sorin Cârţu nu vede România la CM 2018

În ceea ce priveşte şansele de calificare a naţionalei României la turneul final al CM 2018, Sorin Cârţu este pesimist.

„Am înţeles că ar vrea să facă turnul cu 48 de echipe. Poate atunci, cine ştie, să se califice şi locul 3 sau locul 4 direct. Dacă e abia în 2026”.