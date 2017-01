Luptătorul K1 Andrei Stoica a început în forță anul 2017. Andrei Stoica a câștigat în weekend confruntarea cu Pavel Voronin, în Franța, în cadrul galei “La nuit des Gladiateurs”.



Main event-ul galei din Marsilia i-a pus față în fată pe cei doi luptatori, meciul fiind o revanșă cerută de Pavel Voronin, învins în octombrie 2015 de Andrei Stoica.

Andrei Stoica: “A fost primul meci din an și a contat enorm pentru mine sa fie o victorie. Sper ca succesul cu care am debutat în acest an să mă urmeze până la final.Am deja programate încă trei meciuri pentru lunile următoare. Sunt confruntări grele care necesită o pregătire extrem de serioasă. Mulțumesc antrenorului meu, Andrei Mircea, și tuturor celor din staff-ul meu”.