Fotbal. Tricolorele s-au întors din Spania: „Am încercat să impulsionăm jocul ofensiv”

Tricolorele s-au întors din Spania: „Am încercat să impulsionăm jocul ofensiv”, susţine selecţionerul naţionalei feminine de fotbal a României, Mirel Albon.

Echipa pregătită de Mirel Albon s-a antrenat în Spania, la San Pedro del Pinatar, într-o locație catalogată de selecționer ca fiind una dintre cele mai bune din întreaga Peninsulă Iberică.

România, care de câțiva ani e o prezență constantă la San Pedro del Pinatar, a avut programate și trei partide de verificare, din care a bifat doar două, cu Olanda, gazda turneului final al Campionatului European din această vară, și Slovacia.

„FIFA nu a aprobat de cât două partide amicale, așa că a trebuit să renunțăm la una. Rusia, de exemplu, avea în program patru meciuri”, a explicat Mirel Albon pentru site-ul Federaţiei Române de Fotbal.

România a pierdut meciul cu Olanda, 1-7, și a învins Slovacia cu 2-0. La San Pedro del Pinatar, Mirel Albon a deplasat un lot mult întinerit față de cel cu care încheia 2016. În plus, naționala a schimbat sistemul de joc!

„A fost un stagiu cu multe lucruri pozitive, dar și cu probleme. Am avut fete incomplet refăcute după accidentările suferite în finalul anului trecut. Au lipsit cele cu probleme medicale mai vechi, cele ocupate cu școala. Pe altele nu le-am inclus în lot pentru a le lăsa să joace la echipele de club. E cazul Ralucăi Sârghe. Culmea e că în Turcia nu s-a jucat în perioada asta, dar nu aveam de unde să știm în momentul în care am făcut lotul”, a spus Mirel Albon.

Acesta a continuat: „A lipsit și Laura Rus, care între timp și-a găsit echipă chiar în Spania. Am avut astfel un lot din care au făcut parte cinci junioare, una dintre ele, Carmen Ciobanu, aflându-se în premieră într-un cantonament cu prima reprezentativă”.

Despre modul în care s-au prezentat fetele la această acţiune, Mirel Albon a precizat pentru frf.ro: „A fost o mare problemă. Multe nu au respectat programul pe care l-au primit, așa că a trebuit să o luăm de la capăt. Până la urmă pregătirea a fost una bună. Am urmărit să nu le obosim sau să le accidentăm, pentru că pregătirea pentru sezonul de primăvară continuă la echipele de club. Totuși, dacă vrem să ajungem la nivelul marilor națiuni fotbalistice, această pauză de iarnă ar trebui să dispară”.

Cu un nou preparator fizic, Cristian Dragotă, fetele au fost monitorizate, în premieră, la antrenamente cu ajutorul acelor veste gps pe care le folosesc și marile echipe.

S-a schimbat sistemul de joc

Cu acest prilej, selecţionerul Mirel Albon a decis să schimbe şi sistemul de joc: „Am încercat să impulsionăm jocul ofensiv. Am discutat cu cei din staff-ul echipei naționale și am decis să trecem de la ceea ce jucam noi până acum, adică un „4-3-3”, la un „3-4-3. Mai avem opt luni până la prima acțiune oficială a echipei naționale și am considerat că e timp pentru a schimba și pentru a pune la punct totul”.

Interesant este faptul că la San Pedro del Pinatar a nins după aproape 100 de ani! „A nins la San Pedro del Pinatar! Localnicii povesteau că nu a mai nins de o sută de ani! Din această cauză am fost nevoiți să anulăm câteva antrenamente sau să ne mutăm în sală. Din zece zile însă, 7-8 le-am avut așa cum ne-am dorit”, a dezvăluit Albon.

Acesta a concluzionat: „După acest turneu, am văzut unde suntem în acest moment. Am putut să facem și comparații cu alte echipe naționale. Sper că fetele au conștientizat lucrul acesta”.

Urmează Gold City Cup

România, care a ratat la baraj calificarea la Euro 2017, va merge la Alania, la Gold City Cup. Aici vor întâlni Polonia, Kazahstan, dar şi alte adversare, care încă nu au confirmat prezenţa. „Vor participa la turneul de la Alania și jucătoare care nu au fost cu noi în Spania. Sper să le avem la dispoziție și pe cele două fete accidentate grav anul trecut, Cosmina Dușa și Isabelle Mihail. Nu luăm cu noi junioare, deoarece la începutul lunii martie naționala U19 va participa la tradiționalul turneu Kuban Spring Cup de la Soci”, a anunţat Albon.