Citat ca martor în dosarul dezafilierii Craiovei, Gigi Becali, venit îmbrăcat într-un costum ieftin, de culoare vișinie, a oferit o depoziție care nu-i este deloc favorabilă lui Adrian Mititelu. Următorul termen a fost fixat pentru 8 februarie, iar sentința este așteptată pe 8 martie.



La Curtea de Apel București s-au prezentat, ieri, Adrian Mititelu (fost patron al echipei de fotbal Universitatea Craiova, venit cu fiul său și cu o liotă de aghiotanți), Gigi Becali (patronul Stelei l-a cărat după el și pe valetul Ionuț Luțu), Dumitru Dragomir (fostul președinte al LPF – sosit cu șoferul, care i-a adus o pernuță moale, de stat pe ea), Mircea Sandu, fostul șef al FRF, Viorel Duru, director la Departamentul de Licențiere al FRF, Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, dar și fostul candidat la postul de președinte la FRF – ex-fotbalistul Sorin Răducanu – în calitate de gură-cască.



A fost un termen cu mult zbucium, așa cum este orice eveniment la care apare Gigi Becali. Au fost audiați patronul FCSB și Viorel Duru. Mărturia lui Becali l-a îngropat pe Mititelu, care a bombănit în bancă ori de câte ori nu-i convinea câte ceva. Iar doi dintre oamenii apropiați lui (unul este suporterul Gabi Blondu’) au fost evacuați și amendați pentru scandalul făcut în sala de judecată.

Respectivii au luat foc în momentul în care Gigi a spus că Mititelu a ”umflat” sumele cerute ca despăgubiri. ”De la Craiova i-am luat pe frații Costea, pe Mihai am dat 1,1 milioane de euro, iar pe Florin – gratis, la fel și pe Prepeliță, pe care aș fi dat 700.000 de euro. Și i-aș mai fi luat pe Găman și pe Silviu Lung junior, pe care aș fi dat cel mult un milion de euro pentru fiecare. Lui Mihai Costea i-am dat 100.000 de euro, ca să scap de el, iar Florin Costea nu avea valoare. Aș fi plătit pe Florin, cu trei ani înainte, 3.000.000 de euro, nu 4, cum aberează Mititelu, dar înainte să se accidenteze. Lotul lui Mititelu valora între 5 și 7 milioane. Jucătorii lui Mititelu nu aveau valoare. Altfel, nu îi luam eu, după ce au devenit liberi? Ce, eram idiot? M-au sunat unii jucători, că vor sa vina la Steaua. M-a sunat Gângioveanu, era unul mic. N-avea valoare. Mititelu poată să ceară bani… Așa, și eu pot să cer 50 de milioane pe Steaua”. A fost momentul în care Gabi Blondu’ i-a strigat lui Gigi: ”Vorbește un speculatist, condamnat definitiv pentru ce a făcut în fotbal”. Un alt apropiat al lui Mititelu a urlat: ”Dar ai tăi (n.r. – jucătorii) cât valorează, mă?”.

Nu este singura lovitură de grație pe care Becali i-a dat-o lui Mititelu. Stelistul a afirmat inclusiv că a acceptat să se înscrie la masa credală, după ce a fost declarat falimentul Craiovei, tocmai pentru a-i face jocurile acestuia!

”Eu am luat jucătorul gratis (n.r. – Mihai Costea), când a devenit liber. Mi-a zis Argăseală să ne înscriem la masa credală, să ne recuperăm cei 1,1 mil euro dați cu 6 luni înainte pe Mihai Costea. Eu atunci am dat banii pe Costea, deși el a venit la echipă 6 luni mai târziu. N-am fost de acord, că nu sunt tâlhar! Am luat marfa, jucătorul, am dat banii. Doar nu eram nebun să iau și jucătorul, și să cer și banii. L-am sunat pe Mititelu. L-am întrebat dacă să mă înscriu sau nu la masa credală. El mi-a zis că ar fi bine pentru el, la proces, să mă înscriu. Îl ajuta pe el să ceară despăgubiri. Așa a primit despăgubiri de 250 de milioane. A zis o judecătoare că zăpadă e neagră (n.r. – se referă la sentința de la Tribunalul București). Mie îmi convine să câștige Mititelu procesul, așa îmi iau și eu banii înapoi, 1,1 milioane de euro”.