Cariera lui Rus (41 de ani) s-a împărțit între Gloria Bistrița (1997-2006 și 2009-2010) și Pandurii (2006-2009). La această din urmă formație a evoluat de 65 de ori și a marcat un singur gol. În total, a bifat 171 de meciuri și două reușite în prima divizie din România.

În Anglia, Alin unde munceşte ca şofer de taxi încă din 2013. A plecat cu toată familia. Fiul Marco îi calcă pe urme, fiind unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti de la Academia Yeovil Town. Şi fiica lui joacă fotbal, aşa că în acest moment viaţa lui Alin Rus este legată de Anglia…

Alin Rus a povestit cum a plecat afară. ”M-am decis şi am plecat „afară”. Aveam un prieten în Anglia, i-am trimis un DVD cu meciurile mele de la Liga 1 pe care să le dea la o echipă de Liga a 4-a, Yeovil. Era luna octombrie a anului 2011. Când am plecat de acasă le-am spus ălor mei că eu de acolo nu mă întorc, dacă nu o să meargă cu fotbalul, mă apuc de altceva. Nu mi-a fost şi nu-mi va fi niciodată ruşine să muncesc. Am mers, am dat probe o săptămână, oamenii de la acea echipă de Liga a 4-a mi-au adresat numai cuvinte frumoase, s-au interesat de mine pe Internet, au citit, au văzut că vin dintr-un fotbal profesionist şi mi-au zis în felul următor: «Am văzut cine eşti, se vede că ai jucat fotbal, dar ai o vârstă, ai 36 de ani». Nu am fost păstrat acolo, aşa că mi-am rugat prietenul să-mi găsească un job. Acasă nu doream să mă întorc. Şi mi-a găsit. Şofer pe taxi. Nu e o ruşine, am acceptat şi imediat m-am apucat de treabă”, a declarat fostul fundaș central, care câștigă în Anglia între 1500 şi 1800 de lire pe lună. Soţia lui lucrează lucreazăasistent medical la o casă de bătrâni. Alin Rus și-a pus sufletul pe tavă, într-un interviu site-ul gjx.ro.

Fostul fotbalist Alin Rus muncește în Anglia. Cum l-au trădat foștii colegi de echipă

Alin Rus consideră că ”fotbalul de la noi din România pot spune că e dezastru. Totul e un dezastru”. Apoi, a povestit cum a fost alungat de la Pandurii:

”Nu ţin legătura cu niciun fost coleg. Mi s-a luat de toţi. Să vă spun, eu am decis să plec, nu m-au dat ei afară. Punct. Nu m-a dat nimeni afară. A fost chestia aia cu Sorin Cîrţu cu plecarea de la echipă. Păi, pot eu să vorbesc cu vreunul dintre ei? Cum pot să vorbesc eu cu ei când atunci când am stabilit cu toţii în vestiar şi am mai şi semnat tabelul că cerem să se renunţe la antrenor, ei, atunci când vine un conducător şi întreabă pe un ton mai răspicat dacă este adevărat că cerem să plece antrenorul, 22-23 de inşi se bagă sub scaun şi tac mâlc?! Pentru mine ei nu mai există. Niciunul!

Eu ca şi căpitan nu aveam treabă cu Sorin Cîrţu. La o adică el m-a pus căpitan. Dar eu, fiind căpitan, îi reprezentam pe toţi şi ei au solicitat să se renunţe la Cîrţu. I-am şi întrebat dacă îi ţine să mergem până la capăt. Şi toţi au spus da, după care nu a mai spus nimeni nimic când a venit Condescu în vestiar. Puteam sta şi eu ca unul sau altul, să dau o limbă în fund lui Condescu şi să fiu la echipă. Dar nu, eu nu am acceptat, am fost ferm până la capăt. Iar ceilalţi mi-au dat în cap. Nu am căzut, mi-am luat bagajele, soţia şi am plecat acasă. Am lăsat în vestiar caracterele infecte de la primul până la ultimul, oameni de doi bani”.

Nu este singurul fost fotbalist din Liga 1 care se ocupă cu taximetria. Și Sansiro Ciocoi (ex-CSM Reșița) practică această meserie. De asemenea, Adrian Matei (fost la Steaua, Dinamo, Rapid și FC Național) a plecat o vreme la muncă în Anglia.