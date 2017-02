Cosmin Contra, despre Dinamo – Craiova: „Este a doua finală. Nu avem marjă de eroare!”. Partida Dinamo – CSU Craiova va avea loc, sâmbătă, de la ora 20.30.

Va fi al doilea meci oficial pentru Cosmin Contra pe banca tehnică a echipei Dinamo. Cu sabia deasupra capului, trupa din Şoseaua Ştefan cel Mare este obligată să câştige acest meci, pentru a spera la accederea în play-off-ul Ligii 1.

„Ne așteaptă din nou un meci important, cu Craiova este a doua finală pentru Dinamo de când sunt eu aici. După victoria muncită și chinuită cu Botoșani, am încredere că băieții au ieșit din acel stres și acea tensiune și vor trata la fel de bine și această partidă. Am spus când am venit că avem trei finale pe care trebuie să le câștigăm pentru a merge în play-off. Nu avem marjă de eroare”, a declarat Contra, citat de Agerpres.

Tehnicianul echipei Dinamo a continuat: „Pentru Craiova e bun și un egal. Pentru ei sunt bune două rezultate din trei, dar noi avem doar varianta victoriei și vom face totul pentru a câștiga. Nimeni nu mai dădea șanse echipei Dinamo să se califice în play-off, de aceea am și acceptat să vin. E posibil să nu ne calificăm chiar dacă vom câștiga aceste trei meciuri, dar vom face tot ce depinde de noi pentru a ne impune în fiecare partidă”.

Tehnicianul susține că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenți deoarece CSU Craiova are un stil de joc ofensiv și este una dintre echipele foarte bune ale campionatului.

„Sper să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut cu Botoșani și că vom arăta ca în a doua repriză a acelui meci. Craiova este una dintre echipele foarte bune ale campionatului, cu un antrenor foarte experimentat, care joacă foarte mult pe atac. Are jucători de la mijloc în sus care pot face diferența. Trebuie să fim atenți la tranzițiile lor din apărare în atac, pentru că sunt foarte rapide”.

Instalat în urmă cu doar opt zile la conducerea tehnică a formației Dinamo, Cosmin Contra a declarat că și-ar dori ca ziua să aibă „48 de ore” pentru a lucra mai mult cu jucătorii. Contra a debutat cu o victorie, etapa trecută, în Dinamo – FC Botoşani 1-0.

„Când iei o echipă din mers e un pic de presiune pentru că stai foarte prost cu timpul. Mi-aș fi dorit ca ziua să aibă 48 de ore în loc de 24. Sunt atât de multe lucruri de pus la punct și de lucrat încât nu e timp. Dar am încercat în aceste zile să lucrăm cât mai mult tactic și să reparăm greșelile din etapa trecută. Am lucrat și pentru apărare în această săptămână. Le-am spus că trebuie să avem mai multă agresivitate în unele momente și cred că băieții au răspuns bine”, a adăugat el.

Dinamo întâlnește sâmbătă, de la ora 20,30, pe Arena Națională din Capitală, formația CS Universitatea Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.

Cosmin Contra a stat cu ochii pe Astra

Cosmin Contra a vorbit şi despre meciul Genk – Astra 1-0, din manşa retur a „16”-imilor de finală din Liga Europa. Astra a ratat calificarea, după ce în partida tur, de la Giurgiu, scorul a fost egal, 2-2.

„Păcat că Astra că nu a a reușit să se califice, a avut jocul în mână. A avut o ocazie foarte mare la sfârșitul primei reprize. Arbitrajul… Noi când pierdem ne plângem de arbitraj, dar aseară a fost un pic mai în avantajul echipei care a jucat acasă (n.r. — Genk)”, a spus Contra.

La rândul său, mijlocașul dinamovist Dan Nistor a afirmat că Astra Giurgiu a fost puțin dezavantajată de arbitraj în meciul cu Genk de joi seara. „Îmi pare nespus de rău pentru ei, le-am ținut pumnii. Ar fi fost foarte frumos ca ei să meargă mai departe. Am mulți prieteni și foști colegi la Astra și îmi pare foarte rău pentru ei. Pot să pun că un pic i-a dezavantajat și arbitrajul. Dar asta este viața, le urez baftă în continuare”, a declarat Nistor într-o conferință de presă.