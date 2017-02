Marius Șumudică a făcut o promisiune: ”Dacă iau campionatul, un an mă las”! Despre doi jucători: ”Sunt din altă galaxie”. Marius Ninel Șumudică a făcut spectacol, la declarațiile de după terminarea partidei cu Concordia, câștigată luni seară, cu scorul de 3-1 pentru Astra Giurgiu.

Marius Ninel Șumudică, antrenor Astra: ”Am dominat jocul, am avut mult mai multă calitate. Ne-a jucat feste gazonul, dar am dovedit că suntem o echipă mare. Avem o echipă, cea mai bună de departe din România. Când îi vezi pe Teixeira și pe Budescu, parcă te uiți în La Liga (n.r. – campionatul Spaniei)! Sunt din altă galaxie. Sunt șmecher la schimbări. Mă ajută Dumnezeu și simt jocul. Am pierdut nemeritat calificarea europeană. Nu suntem respectați afară. Este a șasea victorie consecutivă în România. Numai e o întâmplare. Dacă iau campionat, un an de zile mă las. Stau acasă. Plec și mă duc pe unde se face cald. Mă ușchesc în Dubai. Am albit de când sunt la Astra. Când ies din scara de bloc, lumea îmi zice: «Să trăiți domnul Șumudică»! Ei cred că sunt tata!”.

Dan Alexa, antrenor Chiajna: ”Puteam obține mai mult. Pentru noi, important era să nu pierdem. Maturitatea și calitatea lor au făcut diferența. Dacă faci astfel de greșeli cu Astra Ploiești… Am făcut greșeli copilărești”.