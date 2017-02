Larie e sigur de prezența CFR-ului în play-off: ”Am bătut mai prost, dar am dat gol”. Fundașul a deschis scorul în meciul Iași – CFR 1-2 din lovitură liberă.

Ionuț Larie, fundaș CFR Cluj: ”Mai e o finală pentru a ajunge în play-off. Ne trebuie un punct, cu Viitorul, acasă, ca să fim în play-off. Exersez loviturile libere. Am bătut mai prost, dar am dat gol. Este unul dintre cele mai importante goluri ale mele la CFR. Ne trebuie un egal și cu siguranță îl vom obține”.

Ionuț Voicu, fundaș Poli Iași: ”Am luat un gol stupid și așa s-a scris istoria. CFR a jucat cu mai multă calitate decât noi. Dacă nu luam gol în minutul 90+2. Un singur punct în trie meciuri: foarte puțin”.

Ciprian Deac, mijlocaș CFR Cluj: ”Am avut meciul în mână, dar era să pierdem două puncte. Nu știu dacă Iași a avut o ocazie clară tot meciul. E bine că am revenit și s-a făcut dreptate. Suntem la mâna noastră. Viitorul joacă fotbal frumos, pune mingea jos”.

Vasile Miriuță, antrenor CFR Cluj: ”Am îmbătrânit vreo cinci ani! Ne-au egalat, dar Peteleu a dat acest gol. Trebuia să închidem jocul, la câte ocazii am avut. Chiar dacă a ratat atâtea ocazii, Bud este un băiat minunat. Va fi titular și cu Viitorul. Va mai primi o șansă de la mine, pentru că e un băiat minunat. Probabil că Viitorul, cu care vom juca, este cea mai bună din campionat”.

Eugen Neagoe, antrenor Poli Iași: ”CFR a jucat mai bine. Noi am fost fricoși. Am început să jucăm ceva după ce am primit gol. Nu Bojan (n.r. – Golubovici) a pierdut meciul, sunt mulți jucători care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Joi vom întâlni Astra, la Iași, ne vom juca șansa, După ultimele trie jocuri, nu meritam să fim în play-off”.