Antrenori cu palma grea! Leo Grozavu a intrat în grupul tehnicienilor care și-au bătut propriii fotbaliști!

Bătaia administrată antrenorul sucevean Leo Grozavu (49 de ani) unui alt sucevean, fotbalistul său, Cătălin Golofca (26 de ani), la meciul FC Botoșani – Astra 0-3, a adus aminte de alte cazuri similtare petrecute în Liga 1 / Divizia A.

La mânie, antrenorii din fosta Cooperativă, care aveau școala rusească de pregătire, foloseau deseori ca argument pumnul sau palma. Jucătorii nu suflau o vorbă despre asta, doar legendele fotbalului le-au scos la iveală. Noua generației de antrenori părea să fi venit cu metode moderne de pregătire și de motivare a jucătorilor. Episodul Grozavu-Golofca arată tocmai contrariul. ”Lupii tineri” au apucături ca și Florin Halagian, Valentin Stănescu, Ion Marin, Florin Marin, Marin Barbu, Gabi Stan, Gheorghe Poenaru, Paul Enache sau Viorel Hizo.

Poreclit ”Leopardul” în perioada în care juca, tehnicianul moldovean este cunoscut ca o persoană iute la mânie. Nici ca jucător nu se stăpânea foarte ușor, având ieșiri necontrolate în vestiar, față de colegi. Stilul lui răstit de a vorbi reflectă fidel firea agresivă. Îi sare ușor țandăra, dar se calmează la fel de ușor.

Cel mai cunoscut caz de bătaie în văzut lumii, așa cum a fost situația de la Botoșani, s-a petrecut la un meci Steaua – Astra.

La Bucureşti, Astra a detonat ”bomba” sezonului de toamnă din 2000. A câştigat cu 3-1. Dincolo de umilinţa suferită de stelişti în bârlogul din Ghencea, antologică rămâne bătaia pe care antrenorul Ion Marin i-a aplicat-o lui Cristi Crăciun, moment surprins în direct deteleviziunea care a transmis meciul! Totul se întâmpla spre finalul partidei, pe banca de rezerve a oaspeţilor. Crăciun a fost schimbat şi s-a ales cu câteva palme zdravene. A fost prima corecţie aplicată de un antrenor unui fotbalist transmisă în direct în România.

Steaua şi Astra au devenit ”rivale” doar începând din acest sezon, primul în care fosta echipă ploieşteană, mutată de curând la Giurgiu, a atentat la trofeele vizate şi de „roş-albaştri”. Cele două echipe nu s-au întâlnit decât în campionat, această finală reprezentând primul lor duel în Cupa României. O singură dată în istorie, Astra a măturat pe jos cu Steaua. Se întâmpla în ediţia 2000-2001 din Liga 1, când „roş-albaştrii” au câştigat titlul, dar au fost călcaţi în picioare de echipa care-şi avea atunci fief-ul în cartierul „9 Mai” din Ploieşti. Astra a fost atunci singura echipă care a izbutit să-i fure şase puncte din şase formaţiei antrenate de Victor Piţurcă.

”Stai, bă, jos! Nu s-a terminat!”

„Nu mi-a dat să mă doară! Ţin minte că mai erau vreo zece minute din meci şi m-a schimbat. Eu făceam caterincă: «I-am făcut şi p-ăştia!». Nea Marin s-a enervat: «Stai, bă, jos, că nu s-a terminat!». Dar eu am continuat cu caterinca şi atunci m-a lovit”, ne-a povestit Cristian ”Cici” Crăciun, eroul acelei întâmplări.

Blondul mijlocaş n-a uitat acea bătaie şi, în returul programat în primăvara anului 2001 la Ploieşti, a pus umărul la o nouă victorie de răsunet a Astrei împotriva campionilor de atunci şi de acum. „Am dat golul trei, după ce Norman Mihalache reuşise o dublă. Atunci, Dună mi-a lăsat mingea printre picioare şi am tras sus, la colţul lung. Soţia mea abia născuse şi ne-am dus toţi la gard, acolo unde se afla ea, şi am imitat gestul acela făcut de Bebeto, la Mondialul din 1994, cum am fi legănat un copil. Mă mai uit din când în când la rezumatul acelui meci de pe youtube. Au fost meciuri frumoase, momente unice”, a completat Crăciun.