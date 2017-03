Victor Becali a fost pedepsit în pușcărie. Fostul impresar a sunat de pe telefonul lui Cristi Borcea.

Fostul impresar este închis de pe 5 martie 2014 ca urmare a neregulilor găsite în ”Dosarul Transferurilor” și se plânge că n-a fost lăsat să meargă acasă în ultimul an și patru luni.

Victor Becali a acordat un interviu pentru postul România TV, pentru a se plânge de condițiile din închisoare, ținându-i astfel isonul vărului său Gigi Becali.

”Eu n-am fost acasă de un an şi 4 luni. Mi se resping cererile, nici măcar nu se motivează. Am fost sancţionat o dată în 2014. I-a venit rău lui Borcea şi l-au dus la spital şi am sunat familia lui să-i anunţ. Am sunat de pe cartela şi telefonul lui şi nu aveam voie. Cei de la penitenciar mi-au spus că mă înţeleg omeneşte, dar aia e”, a afirmat Victor Becali.

Borcea și frații Ioan și Victor Becali sunt inculpați într-un alt dosar, cel al coruperii judecătoarei Geanina Terceanu. În acest dosar, în timp ce frații Becali și-au recunoscut vina și vor condamnare redusă cu o treime, Borcea a motivat că era implicat emoțional într-o relație cu magistratul.

Fostul agent de jucăori stă în cameră cu Mircea Băsescu. ”Fratele domnului Traian Băsescu stă cu mine în camera. Aşteaptă şi el, cred că miercuri, pronunţarea, dar nu ştii ce se întâmplă. E un om bolnav, care are probleme de sănătate.

Probabil, în condiţiile astea, pentru că este fratele lui Băsescu, nu-l ajută. I se întâmplă ce mi se întâmplă şi mie. Nu are voie să muncească în exterior, că poate ne vede cineva şi ne pozează”, s-a mai lamentat Victor Becali.