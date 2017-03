Suporterul Radu Rugiubei nu a putut juca la Steaua: ”Ideea e că am purtat echipamentul” | FOTO

Suporterul Radu Rugiubei nu a putut juca la Steaua. Meciul de baschet Steaua CSM EximBank – CSM Oradea (85-70) a avut loc, miercuri seara, la ora 17:00, în sala Regimentului de Gardă ”Mihai Viteazul’’, în faţa unui număr de 400 de spectatori.

Înainte de startul partidei, Radu Rugiubei, suporterul care a câştigat concursul intitulat ”Joacă pentru Steaua’’, a avut şansa să joace un meci demonstrativ alături de baschetbaliştii lui Jukka Toijala.

În timpul celor patru reprize, Radu a stat pe banca de rezerve îmbrăcat în echipamentul de joc, din cauză că nu a fost inclus în foaia oficială pentru joc, FRB nerecunoscându-i dreptul de joc, în ciuada faptului că antrenorul de baschet a semnat un contract valabil și a trecut și vizita medicală în dimineața partidei.

Totuşi, el le-a purtat noroc roş-albaştrilor, dovadă fiind victoria obținută de Steaua cu scorul 85:70. Rezultat pozitiv obţinut de echipă a fost mai important pentru el decât faptul că nu a intrat pe teren.

După meci, suporterul a oferit un interviu unei persoane de la Libertatea, astfel: ”Eu înţeleg că sunt nişte situaţii. Ideea este să port echipamentul, să fiu alături de echipă, să-i încurajez şi asta am şi făcut. Sper că am făcut-o cât de bine am putut pentru că Steaua a câştigat, băieţii au muncit mult şi rezultatul e pe măsură”.

În trecut, Radu a fost antrenor la echipa de juniori a Stelei. De asemenea, el a spus că îsi doreşte ca într-o zi să antreneze cea de seniori în prima ligă.

Cu privire la acest subiect, el a dorit să spună: ”E visul oricărui antrenor să păşească pe teren şi să fie antrenor de prima ligă’’.

Radu Rugiubei a intrat în mintea baschetbaliştilor şi a ajuns la concluzia că un spectator nu înţelege ce presiune este pe o echipă care joacă în faţa fanilor şi ce stăpânire psihică există în mintea jucătorilor: ”Încerc să-mi dau seama că băieţii ăştia trag tare şi îşi controlează foarte bine emoţiile. E un lucru pe care noi nu-l realizăm atunci când suntem în faţa televizorului sau în tribună şi îi vedem jucând”.

”Un moment decisiv pentru stelişti a fost atunci când campioana Oradea i-a egalat (34:34). Băieţii au revenit, iar Steaua a demonstrat că este o echipă puternică care se gândeşte serios la câştigarea cmapionatului.

”Suntem o echipă puternică. S-au făcut foarte multe schimbări în echipa noastră. Eu consider că începem să avem forţa necesară să câştigăm campionatul, cu toate că valorile sunt foarte apropiate, dar eu zic că noi suntem într-o creştere de formă şi până la play off vom fi în formă maximă’’ – veteranul stelist Levente Szijarto

Radu Rugiubei: ”Viseză să fiu antrenor în prima ligă”

Libertatea: A fost o experienţă unică pentru tine, bănuiesc. Ai jucat înaintea partidei. Ai avut emoţii mari, mai ales că ai jucat printre profesionişti?

Radu Rugiubei: Normal că am avut emoţii şi pot să zic că am încercat să scap de ele la antrenamentul de azi dimineaţă, dar nu se compară nimic, nici un antrenament, nici o pregătire cu senzaţia pe care o aui atunci când păseşti în sală. Sala e plină de suporteri, toata lumea te ştie, toata lumea strigă cu tine şi îţi doreşte tot binele şi să câştigi, atunci emoţiile preiau controlul, practic.

Cum te simţi când porţi echipamentul de joc, nu orice echipament, ci al Stelei?

M-am simţit cel mai bine purtând echipamentul acesta şi, cu atât mai mult, sper că le-am purtat noroc băieţilor cu victoria. Au câştigat la diferenţa pe care şi-o doreau. Am dat cât am putut, i-am încurajat cum am putut, am încercat să învăţ de la ei cum e să fii profesionist, să te comporţi ca un profesionist adevărat.

Eşti nemulţumit fiindcă n-ai jucat meciul acesta oficial, măcar un minut?

Nici o secundă! Eu înţeleg că sunt nişte situaţii neprevăzute. Ideea este să port echipamentul, să fiu alături de echipă, să-i încurajez şi asta am şi făcut, sper că am făcut-o cât de bine am făcut pentru că Steaua a căştigat, băieţii au muncit mult şi rezultatul e pe măsură.

Cum e să joci în faţa suporterilor?

Nu este uşor. Băieţii ăştia trag tare şi îşi controlează foarte bine emoţiile. E un lucru pe care noi nu-l realizăm atunci când suntem în faţa televizorului sau în tribună şi îi vedem jucând.

Influenţează într-un fel relaţia suporteri-club acest concurs? Aduce avantaje?

În momentul acesta cred că stima de sine a crescut cu 500% şi voi fi un suporter, dacă nu eram destul de mare voi fi şi mai mult decât atât.

Ţi-ai dori să fii antrenor sau jucător la Steaua?

Jucător am fost! Am fost şi antrenor la un moment dat la o echipă de juniori, dar la seniori îmi doresc să ajung. E visul oricărui antrenor să pășească pe teren şi să fie antrenor de prima ligă.