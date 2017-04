Claudiu Niculescu o laudă pe CSM Iași. Are amintiri neplăcute din capitala Moldovei.

Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că formația sa trebuie să câștige partida de luni, din etapa a 6-a, chiar dacă o întâlnește pe CSM Poli Iași, cea mai în formă echipă din play-out.

„Luni jucăm împotriva celei mai în formă echipe din play-out. CSM Poli Iași vine după câteva victorii consecutive. Ei au demonstrat sezonul trecut, dar și acum că formează un grup puternic, cu jucători cu mare experiență. Dar pentru noi este un meci foarte important, un meci pe care trebuie să-l câștigăm, pentru că încă nu suntem liniștiți în clasament. Nu ne putem relaxa deocamdată din punct de vedere al rezultatelor. Trebuie să câștigăm pentru a ne liniști puțin. Am mare încredere că băieții vor fi foarte concentrați și că vor avea aceeași atitudine ca în partida cu ASA Târgu Mureș. Cred eu că vom face încă un meci bun și vom câștiga punctele puse în joc”, a spus el.

Niculescu îi admiră pe jucătorii adverși pentru că, deși clubul ieșean se confruntă cu probleme financiare, obțin rezultate pozitive. „În ciuda problemelor financiare pe care le au, cu chirii pentru jucători neplătite și așa mai departe, ei și-au făcut treaba pe teren. Este o echipă agresivă, care se apără și contraatacă foarte bine. Ei trec printr-o perioadă grea, dar joacă bine meci de meci”, a adăugat tehnicianul.

Antrenorul a anunțat că nu va face concesii, iar jucătorii vor petrece Paștele în cantonament: „E puțin mai greu pentru că vom fi în cantonament de Paște, dar nu avem ce face, suntem profesioniști și trebuie să ne facem treaba. Știu că e dificil din punct de vedere psihic pentru jucători să petreacă Paștele în cantonament, însă asta ne meseria. Jucătorii nu vor avea un meniu special, va fi unul normal, ca înaintea oricărui meci. O să ciocnim un ou simbolic și atât. E greu să ne abținem, dar luni seara pot să mănânce trei cartoane de ouă dacă vor. Glumesc, bineînțeles”.

Claudiu Niculescu o laudă pe CSM Iași. Are amintiri neplăcute din capitala Moldovei. Incident în 2009

Ca jucător, Niculescu a avut destule amintiri plăcute în meciurile disputate în perioada sărbătorilor pascale, dar a afirmat că nu poate uita incidentul din aprilie 2009, când avionul cu care se deplasa formația Dinamo București a lovit o barză și a fost nevoit să aterizeze în condiții de urgență la Iași. „Eu am multe amintiri plăcute ca jucător de Paște, cu rezultate bune, dar și unele mai puțin plăcute. Îmi aduc aminte când a fost acel incident cu avionul la Iași, când am lovit barza și am trecut prin clipe de groază. A fost o întâmplare nefericită pe care cu greu o poți uita. Atunci am și pierdut meciul a doua zi, în minutul 87-88”, a rememorat antrenorul.

Claudiu Niculescu este de părere că formația sa poate încheia sezonul pe poziția a zecea a clasamentului. „Nu mi-am făcut un calcul de câte victorii mai avem nevoie pentru a scăpa de retrogradare. Însă e clar că trebuie să mai acumulăm puncte. Fiecare meci e important și orice punct obținut contează. Eu mă aștept ca FC Voluntari să încheie sezonul minimum pe locul 10. Și cred că este posibil, uitându-mă la calitatea jucătorilor pe care îi am în lot”, a precizat el.

Echipa de fotbal FC Voluntari întâlnește, luni, de la ora 17,30, pe teren propriu, formația CSM Poli Iași, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a a play-out-lui Ligii I.