Dinamo – Viitorul 2-1. George Țucudean vrea meci decisiv cu FCSB. Ce zice eroul Hanca. Toate reacțiile de după meci.

George Țucudean, atacant Viitorul: ”Acesta este fotbalul, se mai și pierde. N-am fost prea bine primit de suporterii dinamoviști, dar așa era și când eram aici. Sper să fie un meci decisiv cu FCSB”.

Dan Nistor, mijlocaș Dinamo: ”Ne bucurăm că sărbătorim aceste sărbători pascale cu o victorie!!! Să mergem pe locul 1. Ei au avut mai mult posesia. Cred că Hanca va da de băut. Sper s-o țină tot așa. Și portar dacă voi fi introdus, îmi voi ajuta echipa”.

Sergiu Hanca, mijlocaș Dinamo: ”Toată lumea ne zicea că nu avem cum să câștigăm cu Viitorul. Ne-am apropiat la două puncte de ei. Am luat opțiune pentru locul 2. O să le dau de băut colegilor. Astăzi am jucat ca o echipă mare. Nu ne gândim la titlu, ci la locul 2. A fost frumoasă revenirea pe stadionul «Dinamo», pentru că am câștigat. Dacă nu câștigam, nu era frumoasă”.

Cosmin Contra, antrenor Dinamo: ”Am făcut cadou tuturor dinamoviștilor. Nouă, cu ocazia Paștelui, managerului nostru, care a devenit tată. Am știut să suferim, la ocaziile lor. Nu am făcut un meci la fel de bun ca și cu CFR și cu Astra. Vreau să am continuitate. Azi nu am jucat strălucit. Nedelcu, de la Viitorul, e jucător cerebral, a ieșit de pe teren accidentat. Îmi place enorm, de la meci la meci. Sper ca antrenorul naționalei să vadă asta. Poate să joace titular la echipa națională, chiar dacă are doar 20 de ani. Are o liniște extraordinară, știe unde să se poziționze. Sperăm să scoatem și noi jucători ca Nedelcu”.

Gică Hagi, antrenor Viitorul: ”A fost încărcătură mare. Acum a fost un meci de calitate bună. Au marcat ei primii. Sunt meciuri la nivel destul de înalt. Cine marchează, e greu să revii. Felicitări lui Cosmin, lui Dinamo. Învățăm la fiecare meci. Vom vedea, mergem înainte. Benzar n-a putut. Suntem la sfârșit de an. Era încărcat, n-a făcut două zile antrenament. Creștem de la fiecare meci. Am făcut față, avem personalitate. A trebuit să fim mai pe poartă, mai clari. Despre noi nu se discută deloc la televizor. Se vorbește de oricine altcineva decât despre Viitorul! E bătălia mare, încă se joacă, lucrurile sunt încă deschise. Nu comentez despre cum m-au primit fanii echipei Dinamo”.